Личное: Ефремов с портретом Путина

07.08.2020, 3:20, Разное

Адвокат Ефремова заявил, что его клиент очень хорошо относится к Путину. Настолько хорошо, что даже повесил портрет Президента у себя на кухне.



Фото: Газета.ру

«А как же Гражданин и Поэт и всякие разные интервью Ефремова с критикой Президента?» — спросите вы. Всё это, если верить адвокату, было не по зову души, а за деньги. За что заплатили — то и озвучил.



То, как мажется сейчас Миша, — настолько низко, настолько малодушно, настолько жалко, что, если бы мне кто-то об этом рассказал, я бы засомневалась: «Ну, должна же остаться у человека хоть капля достоинства. Не может быть!»

Вообще-то, может. Смотрите сами:

Не думаю, что Пашаев несёт несогласованную с клиентом отсебятину. Не думаю, что он сознательно «топит» Мишу, как это предполагают любители теорий заговора. На мой взгляд, всё гораздо проще: Ефремов зассал.

Тупо зассал, что его сошлют на зону, а там — трахнут в жопу. За что? Да хер его знает: просто трахнут.

Понятный страх? Очень понятный.

Что делает слабак, когда ссыт? Правильно: по законам природы слабак жмётся к сильному. Миша жмётся к Путину.

Годами поливал Президента грязью, изгалялся над ним, а теперь поджал хвост меду ног и, подобно грязной дворняге, пытается сыскать защиты у того, над кем ещё недавно неистово глумился.

Жидко дрищет Миша. Очень жидко. Прям с оглушительным свистом. Понимаю ли я такое поведение? Да, мотивы понятны.

Что хочу? Пнуть.

А вы? Чего хотите вы, когда слышите фамилию Ефремов?