Трамп работает над указом об экономической помощи в связи с пандемией COVID-19
07.08.2020, 3:06, Новости дня
Президент США Дональд Трамп, пригрозивший ранее, что будет действовать в одностороннем порядке, если в Конгрессе не будет достигнуто соглашение по пакету экономической помощи в связи с пандемией коронавируса, заявил в четверг, что продолжает работу над указом по вопросу об ограничениях на выселение из жилья и пособиях по безработице.
В указе будет также затронута проблема выплаты студенческих займов.
Об этом президент написал в «Твиттере».
Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающихся переговоров между администрацией и демократами в Конгрессе по вопросу об экономической помощи.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет