 

Трамп работает над указом об экономической помощи в связи с пандемией COVID-19

07.08.2020, 3:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, пригрозивший ранее, что будет действовать в одностороннем порядке, если в Конгрессе не будет достигнуто соглашение по пакету экономической помощи в связи с пандемией коронавируса, заявил в четверг, что продолжает работу над указом по вопросу об ограничениях на выселение из жилья и пособиях по безработице.

В указе будет также затронута проблема выплаты студенческих займов.

Об этом президент написал в «Твиттере».

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающихся переговоров между администрацией и демократами в Конгрессе по вопросу об экономической помощи.



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