США хотят изъять у двух украинских олигархов недвижимость на $70 миллионов

07.08.2020, 3:06, Новости дня

Министерство юстиции США в четверг подало два судебных иска об аресте недвижимости стоимостью в 70 миллионов долларов в Техасе и Кентукки. Эта недвижимость, как утверждается в иске, была куплена двумя украинскими олигархами на незаконно полученные деньги.

Федеральная прокуратура Майами утверждает, что олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов украли миллиарды долларов из Приватбанка, украинского банка, который им ранее принадлежал.

Коломойский является одним из самых могущественных украинских олигархов и считается одним из ключевых политических покровителей украинского президента Владимира Зеленского.

Американские прокуроры заявили, что в период с 2008 по 2016 годы Коломойский и Боголюбов мошенническим образом получили кредиты и кредитные линии, часть доходов от которых которых они отмывали через счета подставной компании в кипрском отделении ПриватБанка, а затем переводили деньги в Соединенные Штаты.

По словам обвинения, в ходе проверок, проведенных Национальным банком Украины в 2016 году, олигархи якобы похитили из ПриватБанка более 5 миллиардов долларов. ПриватБанк был национализирован украинскими властями после того, как предполагаемые мошенничества были вскрыты в 2016 году.

В обвинении утверждается, что партнеры олигархов, базирующихся теперь в Майами, создали сеть предприятий, часто используя при этом название «Оптима», для дальнейшего отмывания украденных денег. По словам прокуроров, часть денег была использована для покупки недвижимости и компаний в Луисвилле, штат Кентукки и Далласе, штат Техас. Эту недвижимость Министерство юстиции США сейчас пытается изъять.

Минюст заявил, что Кливлендское отделение ФБР, Служба внутренних доходов и Таможенно-пограничная служба проводят соответствующие расследования.

Два помощника экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, адвоката президента Дональда Трампа, встречались в 2019 году с Коломойским в Израиле.

Брюс Маркс, адвокат из Филадельфии, который представляет Коломойского, отказался от комментариев. Агентство Reuters не смогло выяснить, есть ли адвокат у Боголюбова.