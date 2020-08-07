 

Выселение собора ПЦУ в Симферополе должно привести к новым санкциям против РФ – Минреинтеграции Украины

07.08.2020, 2:55, Новости дня

Ущемление Россией прав Православной церкви Украины в Крыму является поводом для ужесточения санкций против государства-оккупанта. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, сообщила пресс-служба ведомства.

Отказ Верховного суда РФ пересматривать решения “судов” оккупированного полуострова о выселении кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги во временно оккупированном Симферополе свидетельствует о слабости государства-оккупанта, считает замминистра.

“Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины Православной церкви Украины, чем нарушает нормы международного права”, – отметил он.

По его словам, ответ Украины будет надлежащим.

“Украина в сотрудничестве с международными партнерами будет рассматривать вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма”, – подчеркнул Яременко.

В марте 2019 года “министерство имущественных и земельных отношений Крыма” подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня “арбитражный суд” оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.

Архиепископ ПЦУ Климент рассказывал, что имущество храма “разграблено и разломано”.

Епархия просила апелляционный “суд” отменить решение первой инстанции. 29 августа 2019 года подконтрольный России 21-й арбитражный апелляционный суд в оккупированном Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Крыму.

4 августа Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины из кафедрального собора в оккупированном Симферополе. Представительство президента Украины в Крыму осудило это решение.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал депутатов Верховной Рады рассмотреть проект постановления о передаче собора в собственность Украинского государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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