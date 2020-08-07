 

“Базель” победил “Айнтрахт” и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

07.08.2020, 2:54, Новости дня

В Швейцарии завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между местным "Базелем" и немецким "Айнтрахтом". Хозяева поля вырвали победу в самой концовке игры. Единственный гол оказался на счету Фабиана Фрая.

Полузащитник "Базеля" забил мяч на 88-й минуте игры. Отыграться гости уже не успели. Первая встреча этих команд завершилась в пользу швейцарской команды со счетом 3:0.

В четвертьфинале Лиги Европы "Базель" сыграет с донецким "Шахтером". Встреча между ними состоится 11 августа.



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