Коронавирус в Турции: местные власти успокаивают туристов

07.08.2020, 2:54, Новости дня

В Турции резко растет число заболевших коронавирусом, об этом пишут местные СМИ. Официальная Анкара пытается успокоить потенциальных туристов. Заявляют, что новые вспышки далеко от курортных районов.

До плотности обычного туристического сезона далеко, но на центральных улицах и возле главных достопримечательностей Стамбула людно. На положенном месте маски примерно у каждого четвертого. Большинство использует их вместо шарфа. Следящая за местной модой молодежь носит на локте.

Штраф за отсутствие маски – почти тысяча лир, а это девять тысяч рублей. Патрульные на улицах, впрочем, предпочитают устные предупреждения. Многие кафе и отели закрыты: клиентов слишком мало. В сувенирных магазинах можно теперь купить и антивирусные щитки на лицо. Изредка на входе проверят температуру.

В тех ресторанах, что все же открыты, санитарные предосторожности тоже остаются на усмотрение персонала. Сидеть клиентам разрешают рядом, зато могут выдать экипировку, вряд ли нужную во время еды.

Магазины с одеждой иногда встречают предупреждающими табличками о максимальном количестве клиентов в торговом зале.

Число заболевших в Турции при этом постоянно растет уже неделю. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили тысяче человек.

Проверить обещают все: от транспорта до промышленных предприятий. Домой и в отели, где сейчас не работают бассейны, спортзалы, спа и шведский стол, к контактным с заболевшими людям приходят врачи. После анализа две недели обязательной изоляции. И если заболел пассажир самолета, все сидящие рядом достопримечательности в отпуске увидят только из окна.

С понедельника прямые рейсы из РФ полетят и на морские курорты Турции, где пока, как уверяют в Минздраве страны, роста заболевших нет. А вот на юго-востоке – в Газиантепе, Диярбакыре, а еще Анкаре и Стамбуле больных все больше.