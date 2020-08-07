 

Российский владелец судна перевозившего груз аммиачной селитры допрошен кипрской полицией

07.08.2020, 2:40, Разное

By Evie Andreou  August 6, 2020

Игорь Гречушкин – житель Лимассола

В четверг кипрские власти заявили, что они нашли и побеседовали  с российским бизнесменом, который владел судном, перевозившим, в 2013 году, 2750 тонн аммиачной селитры, которые  вызвали  разрушительный взрыв в Бейруте.

Daily Politis сообщает, что Игорь Гречушкин является жителем Лимассола. У него нет кипрского паспорта, как сообщалось ранее, хотя его русская жена  имеет.

Кипрская полиция  получила запрос от ливанских властей с просьбой, чтобы, если и когда будет найден Гречушкин, задать ему ряд вопросов, касающихся груза в порту Бейрута.

Начальник полиции Стелиос Папатеодору сказал, что полиция задала  эти  вопросы Гречушкину,  полученные ответы отправила обратно в Ливан.

Источники в полиции сообщили Cyprus Mail, что разговаривали с ним в четверг днем.

В более ранних сообщениях говорилось, что кипрские власти разыскивают российского бизнесмена после взрыва,  так  как международные СМИ связали взорвавшийся  груз, который с 2013 года находился в бейрутском порту, с российским бизнесменом, предположительно проживающим на Кипре.

Государственная телекомпания CyBC, ссылаясь на российские СМИ в начале дня, сообщила, что Гречушкин живет на Кипре и уже связался с российским консульством на острове.

Однако также ранее в четверг официальный представитель полиции Христос Андреу сообщил кипрскому агентству новостей, что до этого момента ливанские власти не подавали никаких запросов по любому вопросу, связанному со взрывом в Бейруте.

«Мы уже связались с Интерполом в Бейруте и выразили готовность оказать им любую необходимую помощь, если и когда  наша помощь  будет запрошена», – сказал он.

Между тем, министерство внутренних дел Кипра в своем заявлении отклонило сообщения средств массовой информации о том, что владелец Rhosus, судна, которое перевозило аммиачную селитру, обладает  кипрским паспортом.

Министерство  также сообщило, что министр Никос Нурис, в ходе телефонного разговора с послом Ливана на Кипре Клодом Эль-Хаджалом,  выразил соболезнования в связи с трагедией и готовность своего министерства оказать любую помощь в случае, если людей, нуждающихся в медицинской или иной помощи, необходимо будет  перевезти  на Кипр.

Rhosus, по сообщениям, принадлежал российской компании Игоря Гречушкина Teto Shipping. Судно пришвартовалось в Бейруте в сентябре 2013 года во время плавания из Грузии в Мозамбик с грузом  аммиачной селитры для правительства Мозамбика. В сообщениях говорится, что после инспекции судну было запрещено выходить в море,  вскоре после этого его владельцы бросили  его, что привело к тому, что различные кредиторы выдвинули судебные иски, это привело к банкротству компании.

Человек, который продал судно компании Гречушкина в мае 2012 года, кипрский бизнесмен Хараламбос Манолис, сообщил в среду новостному порталу alphanews.live, что у российского бизнесмена были юридические проблемы как с ливанскими властями, так и с его клиентами из-за его неспособности доставить груз, который они ожидали, что привело к конфискации и  судна  и  груза аммиачной селитры.

По сообщениям, Манолис сказал, что офисы его компании в Лимассоле были по соседству с офисом Гречушкина до тех пор, пока два с половиной года назад последний не переехал в другое  место.



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