Мнение: О мелкой подставе от большого партнёра

07.08.2020, 2:31, Разное

Наверное, этого и следовало ожидать, договариваясь с лукавыми. Пусть хоть и в мелочи, но непременно учинят какую-нибудь подставу в большой игре, где на словах все – партнёры, а на деле – lupus est. Причём участвуют в этой игре партнёры по столу гораздо дольше, чем #Россия и уже изрядно поднаторели в блефе и пакостях.

Впрочем, и наша страна сама пытается немного жульничать. Но…

Саудовская Аравия внезапно разорвала нефтяное перемирие, заключённое с Россией в апреле под давлением администрации Дональда Трампа. Начиная с сентября государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramcо вернется к политике скидок на европейском рынке, где десятилетиями доминировали российские поставщики. По предварительным данным, партии лёгкой саудовской нефти станут дешевле для европейских покупателей на 2,5-2,8 долл. Для азиатских клиентов саудовская #нефть также подешевеет по всей линейке сортов. Цена Arab Super Light снизится на 60 центов, Arab Extra Light – на 50 центов, Arab Light – на 30 центов. Тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy подешевеют на 30 центов.

Новые скидки нужны саудитам, чтобы продать дополнительные объёмы. С августа страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 1,2 млн баррелей сутки, при этом КСА, ОАЭ и Кувейт уже добавили на рынок почти 1 млн баррелей дополнительных ежедневных поставок в июле, отказавшись от добровольных дополнительных квот. Новая нефть хлынет на рынок как раз в то время, когда Китай и Индия резко сокращают закупки, исчерпав свободные емкости в хранилищах, а повторные вспышки коронавируса сулят введение карантинов в ряде стран.

«В ближайшие три-четыре месяца мы получим небольшое перенасыщение рынка», – прогнозируют в Rystad Energy. По её оценке, уже в августе мировая добыча превысит спрос на 700 тыс. баррелей в сутки, а в сентябре – на 2 млн, или супертанкер в день. Что неизбежно повлияет на #цены. Так что выгоды российского бюджета, полученные в июне-июле, опять обратятся в ноль.

С другой стороны, небольшая ценовая война в Европе и Азии наверняка осложнит восстановление американской нефтянки. Особенно, если нефтяные цены опустятся до 40 долл. за баррель или ниже. Так кого на самом деле подставляют саудиты?