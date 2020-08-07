 

Страницы российских властей и СМИ в Twitter получили маркировку

07.08.2020, 2:30, Новости дня

На официальных Twitter-аккаунтах президента и правительства России, а также ряда российских СМИ появилась специальная маркировка.

Twitter решила маркировать страницы СМИ, которые, как заявили в компании, находятся под контролем властей, а также аккаунты властей стран – постоянных членов Совбеза ООН.

Так, маркировка «Правительственная учетная запись, Россия» появилась на страницах президента, кабмина, МИДа, постпредства при ООН, а также зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, передает РИА «Новости».

Многие аккаунты пока остаются без маркировки. 

Маркировку «Государственное издание, Россия» добавили страницам ряда российских СМИ, а также личной странице главреда RT, МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян.

Пока маркировку будут ставить только на страницах представителей стран – постоянных членов СБ ООН. В дальнейшем Twitter планирует расширить список. В Twitter сообщили, что маркировку будут ставить не только на страницы самих СМИ, но и главных редакторов и руководящих сотрудников.

В МИА «Россия сегодня» ждут «когда же уже Twitter начнет во избежание обвинений в проявлении двойных стандартов маркировать аналогичным образом американское «Радио Свобода», британскую Би-би-си и немецкую Deutsche Welle». Запрос «направлен в Twitter корреспондентами» агентства.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что в РФ «в отличие от США не стесняются своего государства». Он отметил, что государственные СМИ есть во Франции и Италии, это «европейская традиция». Подчеркивается, что «британская Би-би-си живет на налог, собираемый государством».

«Twitter хочет лишить своих читателей выбора?» – сообщил он.

Секретарь Союза журналистов РФ Тимур Шафир заявил, что главной задачей маркировки СМИ в Twitter является акцентирование внимания пользователей на средствах массовой информации РФ и Китая.

По его словам, сейчас маркировка преподносится как обычное нововведение, но «можно предположить, что в случае возникновения необходимости, по любому политическому поводу – и данная маркировка легко превратится в «черную метку», будет указывать «пользователям на «негативный», «враждебный» характер публикации и СМИ – ее источника».

Шафир указал, что Twitter является частной американской компанией, она если и будет соответствовать каким-либо политическим интересам, то исключительно американским. Для того, чтобы «избежать негативных последствий», нужно «слезать с «иглы» подобных сетей», сказал он.



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