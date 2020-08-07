 

«Вам и так повезло»: в ФМС пояснили почему не планируют выдавать загранпаспорта жителям Крыма

07.08.2020, 2:18, Разное

Руководство Федеральной миграционной службы (ФМС) провело первую после окончания карантина пресс-конференцию в Севастополе. Представитель ведомства рассказал о новшествах в миграционном законодательстве и ответил на вопросы крымчан.

Главная положительная новость для россиян, по мнению руководства ФМС, заключается в подписании соглашения о двойном гражданстве с Тувалу, что позволит гражданам островного государства и России получать паспорта без отказа от прежнего подданства. Крымчан, в свою очередь, интересовал вопрос о сроках выдачи им заграничных паспортов, что помогло бы им выезжать за границу.

«Пока из-за международных санкций мы не можем выдавать заграничные паспорта жителям Крыма и Севастополя. В будущем мы надеемся решить этот вопрос положительно. Для жителей полуострова в любом случае этот вопрос не настолько важен как для других россиян. Вам и так повезло жить в самой большой стране мира, а море и в Крыму есть, вернее сразу два моря. А ещё вы можете съездить на Украину и получить украинский загранпаспорт», — сказал представитель ФМС.

Источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Эвелина Блёданс поделилась успехами особенного сына

03.08 / Что будет, если каждый день есть огурцы

03.08 / Харассмент и абьюз как выстрелы информационной войны для снижения рождаемости

20.07 / Анастасия Решетова накормила 9-месячного сына курицей из фастфуд-ресторана Тимати

12.04 / Мнение: Письмо: “Дико ревнует ко всему движущемуся”

26.07 / Немецкие ученые смогли определить возраст Луны, используя компьютерную модель

17.04 / Мнение: Анонс теста

31.07 / Исследование: противозачаточные таблетки притупляют реакцию на стресс в юности

20.07 / Мнение: Путин развернет время вспять?

19.07 / Мнение: Новые ракеты КНДР угрожают американской ПРО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска