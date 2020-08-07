«Вам и так повезло»: в ФМС пояснили почему не планируют выдавать загранпаспорта жителям Крыма

07.08.2020, 2:18, Разное

Руководство Федеральной миграционной службы (ФМС) провело первую после окончания карантина пресс-конференцию в Севастополе. Представитель ведомства рассказал о новшествах в миграционном законодательстве и ответил на вопросы крымчан.

Главная положительная новость для россиян, по мнению руководства ФМС, заключается в подписании соглашения о двойном гражданстве с Тувалу, что позволит гражданам островного государства и России получать паспорта без отказа от прежнего подданства. Крымчан, в свою очередь, интересовал вопрос о сроках выдачи им заграничных паспортов, что помогло бы им выезжать за границу.

«Пока из-за международных санкций мы не можем выдавать заграничные паспорта жителям Крыма и Севастополя. В будущем мы надеемся решить этот вопрос положительно. Для жителей полуострова в любом случае этот вопрос не настолько важен как для других россиян. Вам и так повезло жить в самой большой стране мира, а море и в Крыму есть, вернее сразу два моря. А ещё вы можете съездить на Украину и получить украинский загранпаспорт», — сказал представитель ФМС.