Последний парад

07.08.2020, 2:10, Разное

В польской Легнице осквернен и разрушен памятник маршалу Рокоссовскому.

Родственники утверждают, что маршал едва ли не до смерти своей не расставался с маленьким пистолетом и даже клал его на ночь под подушку. Говорил: «Живым я им не дамся». Интересно, кого опасался и кому «им» мог «не даться» прославленный военачальник, замминистра обороны страны, дважды Герой, депутат и прочая, прочая? Кто б посмел покуситься?

Командующий I-м Белорусским фронтом генерал армии Константин Рокоссовский, 1944 год. Фотоархив РИА Новости

Впрочем, однажды покусились. Командир корпуса Красной армии Рокоссовский был арестован в 1937-м и никогда не рассказывал, что с ним делали в ежовских застенках. Немногие выжившие свидетели говорят, что он всегда убеждал сокамерников ни в чем не признаваться, не наговаривать на себя, и судьба его вроде бы доказывает, что тактика оказалась правильной: «разобрались и отпустили».

Но многим — правда, как признавшимся, так и стойко отрицавшим свою вину — настолько не повезло. Не за каждого замолвил веское слово новый нарком обороны Тимошенко. Вот и вышел в 1940-м на свободу Рокоссовский — без двух передних зубов и с переломанными ребрами.

В 2010-м его внук говорил в интервью «Российской газете»: «Мама рассказывала мне дикий случай, произошедший с ней в школе, когда директор, узнав, что дед «сидит», пришла на урок и заявила:

"Дети, я хочу, чтобы вы все знали, что среди вас находится дочь врага народа. Ада, встань, чтобы все могли тебя видеть!"

Больше в эту школу мама уже не ходила…»

Ему, прямо скажем, повезло. У Рокоссовского было полно отягчающих вину обстоятельств: достаточно высокое звание, заставляющее предположить близкое знакомство со многими только что осужденными, бывший царский офицер, не просто поляк, а польский дворянин, что потом тщательно скрывалось…

Какие б мемуары мог написать Константин Константинович! Но его «Солдатский долг» читать, честно скажу, трудно…

Один из спасителей Москвы в 1941-м

(по личному указанию Сталина только два портрета были опубликованы в «Правде» — командарма Рокоссовского и командарма Власова, да-да, того самого).

Командующий фронтами, решавшими исход войны, — Сталинград, Курск, операция «Багратион» в 1944-м… И в том же 44-м его войска остановились на восточном берегу Вислы, в Праге, когда на другом берегу немцы перемалывали героическое Варшавское восстание. И стояли неподвижно, пока генерал Бур-Комаровский не подписал капитуляцию. Сталин дал разрешение на форсирование реки лишь 1-й армии Войска Польского, но успеха это, конечно, не принесло…

А Рокоссовский стоял и смотрел, как утюжат его родной город, и это воспоминание давило его всю жизнь.

Потом у него отобрали честь закончить войну в Берлине, заменили Жуковым.

Зато доверили командовать Парадом Победы в Москве.

Зато, едва ли не единственный из всех командиров-победителей, он пользовался репутацией человека, берегущего своих солдат, и в этом были едины все фронтовики, которых я знал. Вообще он всегда держался с каждым как равный с равным: с солдатами, с соседскими мальчишками, с шоферами. «В быту был скромен», как принято писать в советских характеристиках. Да он и внешностью своей очень отличался от прочих советских военачальников — ростом, улыбкой…

А после войны Сталин отправил его в Польшу — министром обороны. Пишут, что это поляки Сталина попросили. Как же, поляки!..

В нехорошее место, в плохое время. Тогда в Варшаве требовался совсем другой, как мне представляется, человек, с совсем иными наклонностями. А Рокоссовский провел в кресле министра шесть лет — при Сталине и Болеславе Беруте. Есть две версии, которые повторяют очевидцы. Одна — что его все ненавидели как оккупанта. И другая — что он был всеобщим любимцем, его с восторгом встречали на каждой улице.

Но факт остается фактом. После возвращения в Москву Рокоссовский категорически отказывался ездить в Польшу, куда его, конечно, постоянно приглашали.

Уже сейчас, недавно, его посмертно лишили звания почетного гражданина Гдыни — города, который он когда-то освободил.

И памятник этот… Сначала было принято решение его просто демонтировать. Но нашелся богатый человек, который разместил его на собственной, частной территории. Потом власти города памятник выкупили, перенесли на городское мемориальное кладбище, взяли обязательство следить за ним, охранять.

С обязательством не справились.

…Чему, как пишут в учебниках литературы, учит эта печальная история? Памятники напоминают разным людям — разное. Бюст герою Отечественной войны 1812 года генералу Ермолову (коим сам Пушкин восхищался) был в свое время установлен в Грозном. Так его и при Советской власти постоянно взрывали…

Изувеченный памятник Рокоссовскому в Польше. Кадр видео

Сейчас будут говорить о «неблагодарности» поляков. Как только что говорили о «неблагодарности» чехов. Как говорят о «неблагодарности» прибалтов, украинцев, грузин…

Как отметила депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина, польские русофобы лишний раз показали свою одержимость и ненависть ко всему, что связано с русскими. «Рокоссовский — самый выдающийся полководец из всех поляков, державших в руках оружие, его войска освобождали Польшу, он создатель и современной польской армии» — такой комментарий Паниной поступил в редакцию первого русского телеканала Царьград.

Однако для сегодняшней польской политической элиты героями стали не победители нацизма, а «бездарности и ничтожества, которые проиграли войну немцам», подчеркнула депутат, напомнив, что проигрыш последовал через несколько дней. А трусы просто бежали из страны, когда там продолжались военные действия.

Что ж мы десятилетиями такую неблагодарность вокруг себя плодили, спрашивается? И что будет, если депутат Панина откажется от такой обузы — учить всех патриотизму, добрососедству и собственной истории?

Скажу одно: за Рокоссовского мне очень и очень горько.

Павел Гутионтов

обозреватель