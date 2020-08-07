Предвыборная напряженность в Беларуси: Лукашенко обещает и грозит

07.08.2020, 1:56, Новости дня

26-летнему правлению Александра Лукашенко в Беларуси брошен один из самых серьезных вызовов за все эти годы – гражданская активность людей многократно возросла, оппоненты главы государства выступают единой силой, а общая усталость от длительного пребывания на посту человека, когда-то названного «последним диктатором Европы», серьезно обострилась на фоне пандемии COVID-19. Все это происходит в непосредственной близости от даты очередных выборов президента Беларуси.

Лукашенко отвечает на этот вызов в свойственной ему манере: оппозиционные кандидаты на этих выборах подвергаются запугиванию и преследованию, публичные мероприятия запрещаются, силовые структуры отмобилизованы, и их действиям гарантировано публичное одобрение со стороны президента.

События четверга 6 августа, за три дня до выборов президента, подтверждают эту картину: Мария Мороз, глава штаба оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, была ненадолго задержана сотрудниками МВД, и «с ней была проведена разъяснительная работа» (цитата из сообщения штаба Тихановской); оппозиции не дали провести митинг в парке Минска под предлогом того, что там должен состояться «концерт ко дню железнодорожных войск»; Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси и давний лояльный член команды Лукашенко, встретилась с наблюдателями на выборах от СНГ и рассказала им об «угрозах госбезопасности во время выборов».

Сам Александр Лукашенко провел 6 августа совещание по безопасности выборов, заявив на нем, что нужно привлекать к ответственности тех, кто «оскорблял и запугивал государственных служащих, военнослужащих, членов избирательных комиссий, работников вертикали власти» и пообещав государственным людям защиту: «У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну».

Международный аспект

На фоне накала во внутренней политике обострились отношения Александра Лукашенко с Россией и США, что, по мнению наблюдателей, многократно добавляет нервозности в поведение белорусского лидера.

Сенат США сначала не утвердил 5 августа кандидатуру нового посла Соединенных Штатов в Минске, посылая таким образом сигнал белорусскому лидеру, что к нему продолжают относиться с осторожностью. Днем позже Сенат сделал этот сигнал более ясным, приняв резолюцию с осуждением политических мотивов взятия под стражу Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Николая Статкевича, призвав к их немедленному освобождению и проведению свободных выборов.

С Москвой у Лукашенко произошло гораздо более серьезное обострение: спустя несколько дней после ареста людей из «ЧВК Вагнера» белорусский лидер заявил в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, что Россия финансировала кампании его оппонентов, и что спецслужбы Беларуси отслеживали получение «вагнеровцами» команд из России. Более того – назвав недавнее развитие событий «гибридной агрессией» против Беларуси, Александр Лукашенко заявил о том, что готов дать вооруженный отпор такой агрессии, хотя «никогда не начнет стрелять первым».

При этом Лукашенко повторил свой наработанный прием – в интервью Гордону он польстил лично Владимиру Путину, назвав его «старшим братом» и «хорошим другом».

В Москве раздражение действиями президента Беларуси выросло до нового уровня: лидер «Единой России» Дмитрий Медведев фактически пригрозил Минску «печальными последствиями», а МИД России потребовал немедленного возвращения на родину арестованных «вагнеровцев».

Эксперты: Запад должен дать понять, что репрессии против мирных акций недопустимы

Журналисты и политологи, собравшиеся накануне на виртуальный «круглый стол» под эгидой Германского фонда Маршалла в США, обсудили развитие ситуации в Беларуси с позиций гражданского общества. По мнению некоторых из них, США и Запад в целом должны твердо дать понять Александру Лукашенко, что преследование его демократических оппонентов неприемлемо, и будет иметь серьезные последствия.

Джонатан Кац (Jonathan Katz), эксперт Германского фонда Маршалла, заявил, что события последних дней в Беларуси были для наблюдателей в Вашингтоне неожиданными: «Когда госсекретарь Помпео поехал в Минск в начале февраля этого года, то политики в Вашингтоне – и я думаю, что это также справедливо и для Варшавы, и для Брюсселя – не предполагали, что эти президентские выборы будут столь состязательными, и что политические основы режима в Беларуси будут сотрясены так, как мы сейчас это видим. И катализатором событий стала, среди прочего, безответственная реакция лидера Беларуси на пандемию, а также состояние белорусской экономики».

«Одна вещь представляется ясной: было бы заблуждением ожидать, что без наблюдения со стороны Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ эти выборы будут свободными и справедливыми. Мы знаем, что оппозиция требовала новых выборов, которые были бы по-настоящему справедливыми, а также освобождения всех политических заключенных – только в последние недели были задержаны десятки людей» – говорит политолог.

Коллега Джонатана Каца по Германскому фонду Маршалла и сооснователь Центра EAST Вероника Лапутска подчеркнула, что предварительное голосование в Беларуси уже началось, и против небольшого числа независимых наблюдателей уже проводятся репрессии.

Алексей Знаткевич, журналист Белорусской службы Радио Свобода, участвовавший в дискуссии, отметил, что в Беларуси «изменилось понимание того, кто сейчас в стране является большинством», и это серьезно отличает нынешние выборы в стране от всех предыдущих:

«В ходе предыдущих выборов было ясно, что большинство составляют те, кто либо готов поддерживать Лукашенко, либо относится к нему достаточно безразлично для того, чтобы просто принять его в качестве главы государства… Всегда слышался довод: «Да, результаты сфальсифицированы, но Лукашенко все равно поддерживают больше, чем альтернативных кандидатов». Этот подход сейчас поменялся, причем не только в столице, Минске, но и в небольших городах. Эту перемену заметили власти, и они пытаются этому изменению противостоять. Они и начали кампанию репрессий на ранней стадии, чтобы напугать людей и пресечь поток информации».

Журналист напомнил о данных правозащитного центра «Вясна», сообщавшего о 1300 произвольных задержаниях с момента начала избирательной кампании, более чем 200 административных арестах по политическим причинам и 35 случаях предъявленных уголовных обвинений. По его мнению, власти в Беларуси намеренно преследуют журналистов и блогеров, в том числе и сотрудников Радио Свобода, поскольку их материалы отражают серьезную степень поддержки альтернативных кандидатов гражданами страны.

Алексей Знаткевич уверен в необходимости ясной позиции западных стран относительно выборов в Беларуси и их последствий: «Самым важным в реакции Запада должен быть четкий сигнал о том, что насилие неприемлемо, особенно в большом масштабе, потому что белорусские власти по-прежнему трепетно относятся к отношениям с Западом, с США и ЕС, и не хотели бы, чтобы после всех последних лет так называемой «либерализации» остаться один на один с Кремлем. Они бы хотели поддержки Запада в этой ситуации, и именно Запад должен сказать, что насилие в отношении мирных демонстрантов недопустимо».