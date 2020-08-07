Во Львове активистка облилась бензином и пыталась себя поджечь

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07.08.2020, 1:47, Новости дня

Во Львове руководительница Всеукраинской общественной организации “Объединение добровольцев” Елена Живко облила себя бензином и попыталась поджечь, чтобы привлечь внимание к “беззаконию и давлению” на ее родных со стороны полиции. Об этом 6 августа сообщает “Укринформ”.

Накануне Живко на своей странице в Facebook сообщала о своим планах совершить самоподжог возле здания полиции.

“В 8.00 на улице Городецкой, 124 планирую облить себя бензином. Может, тогда Арсен Аваков увидит беспредел, который творится в городе под руководством главы областного управления полиции Василия Виконского”, – заявила она.

По словам активистки, ее брат отвозил тяжелобольного отца в Киев на срочную операцию на сердце, однако по дороге машину остановили и брата задержали. Она хочет узнать его местонахождение и причину задержания.

Живко заявила о давлении и запугивании полиции в отношении нее и ее семьи. По словам активистки, обыски проводили у родителей, а она попала в больницу с анафилактическим шоком и отравлением после того, как пила кофе с сотрудником правоохранительных органов. 

По информации издания, люди вышли на акцию, узнав, что брату Живко сегодня должны были избрать меру пресечения в Галицком суде Львова. Когда Живко облила себя бензином, полицейские скрутили ей руки, выбили из рук зажигалку и не дали возможности себя поджечь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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