Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в кражах и отмывании миллиардов из “ПриватБанка”

07.08.2020, 1:47, Новости дня

Министерство юстиции США обвиняет украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из “ПриватБанка” и использовании большого количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба департамента правосудия США.

Минюст добивается конфискации двух объектов коммерческой недвижимости стоимостью $70 млн, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у “ПриватБанка”. США подали две гражданские жалобы о конфискации в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость – в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас), сообщается в релизе.

“На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и последующих пяти лет. В связи с расследованием федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха”, – говорится в сообщении.

В минюсте заявили, что Коломойский и Боголюбов присвоили себе и обманули “Приватбанк” на миллиарды долларов. Они получали мошеннические кредиты и кредитные линии примерно с 2008-го по 2016 год. В жалобах утверждается, что они отмыли часть преступных доходов с помощью ряда подставных банковских счетов компаний, в первую очередь в кипрском отделении “ПриватБанка”, прежде чем перевести средства в США.

В обвинении сообщается, что в США сотрудники Коломойского и Боголюбова Мордехай Корф и Уриэль Лабер, действующие вне офисов в Майами, создали сеть организаций, как правило, под названием Optima, для дальнейшего отмывания присвоенных средств и их инвестирования. Они приобрели на сотни миллионов долларов недвижимость и предприятия по всей стране, в том числе недвижимость, подлежащую конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет около $70 млн.

По информации The Washington Post, Коломойский имеет связи с президентом Украины Владимиром Зеленским, и он сыграл свою роль в событиях, которые привели к импичменту президента США Дональда Трампа в прошлом году.

“Он сделал состояние в бурном и хаотичном капитализме, который захлестнул Украину после распада Советского Союза, объединив активы, включая авиакомпании и финансовые учреждения, и создал для себя образ более крупного, чем жизнь, человека, который носит прозвище Беня и держит аквариум с акулами у себя в кабинете”, – сообщает издание.

4 августа сообщалось, что в офисе компании Optima в центре Кливленда (штат Огайо) сотрудники Федерального бюро расследований США провели обыски.

В январе прошлого года журнал НВ писал, что компанию Optima Management создали украинский бизнесмен Коломойский и выходцы из еврейской общины Флориды Мордехай Корф (Мотти) и Ури Лейбер. Компанию называют крупнейшим игроком на рынке офисной недвижимости в Кливленде. Также партнеры инвестировали средства в сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, завод по производству средств для очистки стали Felman Production в Вирджинии, а также в ряд перерабатывающих предприятий по всей Америке.

По словам источников журнала, Корф и Лейбер на допросах в Федеральном бюро расследований США подтвердили, что Коломойский является конечным бенефициаром ряда американских активов.

В мае 2020 года издание BuzzFeed сообщало, что инвестиции связанной с Коломойским компании стали предметом рассмотрения большого жюри. Жюри пытается выяснить, использовались ли для указанных покупок и инвестиций деньги, якобы выведенные из “ПриватБанка”, а также определить, достаточно ли доказательств собрано для предъявления обвинений.

Коломойский входит в десятку рейтинга ботагейших украинцев. С состоянием в $1 млрд бизнесмен занимает восьмую позицию в рейтинге журнала “Forbes Украина”.