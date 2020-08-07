Генштаб: все шаги США за последние 20 лет направлены на достижение превосходства

07.08.2020, 1:45, Новости дня

Все шаги США, предпринятые в последние два десятилетия в области вооружений, направлены на достижение превосходства, чтобы сохранить глобальное лидерство в мире и обеспечить, как кажется Вашингтону, победу над любой из стран, в первую очередь над Россией.

Об этом говорится в статье представителей генштаба "Об основах госполитики в области ядерного сдерживания". Она опубликована в газете "Красная звезда".

Отмечается, что из-за политики Штатов ситуация в мире существенно обострилась. При этом официальная позиция РФ по ядерному сдерживанию была публично озвучена еще 2 июня. Было подчеркнуто, что политика РФ носит исключительно оборонительный характер. Наша страна ни на кого не собирается нападать.

Кроме того, ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания противником неотвратимости возмездия в случае агрессии и нанесения неприемлемого ущерба в ответном ударе.

Важный момент, РФ придерживается политики минимальной достаточности сил, способных обеспечить удар возмездия. То есть РФ не собирается втягиваться в изнурительную гонку ядерных вооружений.

Также важно, что сдерживание направлено на две группы государств. Не только на те, что обладают оружием массового поражения, но и на те, кто им помогает. И руководству таких государств нужно очень хорошо подумать, прежде чем давать разрешение на развертывание на своей территории чужих наступательных средств.