Арест россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

07.08.2020, 1:45, Новости дня

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины. "Комсомольской правде" стали известны подробности того, как Киев попытался поссорить Белоруссию и Россию.

Правоохранительные органы выяснили, что решивших подзаработать на охране за рубежом использовали втемную. Вербовка началась со звонка якобы из Сирии некоего Сергея Петровича с предложением подработать на охране нефтяных объектов.

Как выяснилось позже, номер был виртуальным. Этот человек сообщил бывшему бойцу ЧВК с позывным Шаман, что требуется группа в 90 человек. Было сказано, что поедут в Ливию. Потом сообщили, что Сергей Петрович якобы скончался и теперь группа поедет в Венесуэлу.

Численность удвоили – 180 человек, пять команд. В первую вошли в основном воевавшие в Донбассе. Маршрут был следующий: Москва-Минск-Стамбул-Гавана-Каракас. Вылет из Минска был в планах на 25 июля. Присланы билеты, якобы купленные в российской турфирме "Корал Тревел". На самом деле, купили за наличные в Киеве, что официально уже подтвердили

в "Туркиш Эйрвейз".

Затем группе сообщили, что полетят в другой день иным самолетом. Там же, в Киеве, билеты аннулировали и сделали новую бронь на 30 июля.

Кстати, договор с белорусской фирмой, которая встречала на границе, оказался поддельным. Фальшивая и подпись под ним – реальный человек на самом деле в Самаре и не в курсе.

Издание отмечает, что выбросив старые билеты, группа уничтожила важные улики, ниточка от которых сразу привела бы следствие на Украину.

Не удивительно, что белорусские спецслужбы сразу находились в тесном контакте с Киевом. Журналисты допускают, что также втемную Киев использовал и Минск. Этой операцией СБУ, вероятно, хотела одним выстрелом убить несколько зайцев. Все материалы сейчас изучает Следственный комитет России.