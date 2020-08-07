 

Арест россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

07.08.2020, 1:45, Новости дня

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины. "Комсомольской правде" стали известны подробности того, как Киев попытался поссорить Белоруссию и Россию.

Правоохранительные органы выяснили, что решивших подзаработать на охране за рубежом использовали втемную. Вербовка началась со звонка якобы из Сирии некоего Сергея Петровича с предложением подработать на охране нефтяных объектов.

Как выяснилось позже, номер был виртуальным. Этот человек сообщил бывшему бойцу ЧВК с позывным Шаман, что требуется группа в 90 человек. Было сказано, что поедут в Ливию. Потом сообщили, что Сергей Петрович якобы скончался и теперь группа поедет в Венесуэлу.

Численность удвоили – 180 человек, пять команд. В первую вошли в основном воевавшие в Донбассе. Маршрут был следующий: Москва-Минск-Стамбул-Гавана-Каракас. Вылет из Минска был в планах на 25 июля. Присланы билеты, якобы купленные в российской турфирме "Корал Тревел". На самом деле, купили за наличные в Киеве, что официально уже подтвердили
в "Туркиш Эйрвейз".

Затем группе сообщили, что полетят в другой день иным самолетом. Там же, в Киеве, билеты аннулировали и сделали новую бронь на 30 июля.

Кстати, договор с белорусской фирмой, которая встречала на границе, оказался поддельным. Фальшивая и подпись под ним – реальный человек на самом деле в Самаре и не в курсе.

Издание отмечает, что выбросив старые билеты, группа уничтожила важные улики, ниточка от которых сразу привела бы следствие на Украину.

Не удивительно, что белорусские спецслужбы сразу находились в тесном контакте с Киевом. Журналисты допускают, что также втемную Киев использовал и Минск. Этой операцией СБУ, вероятно, хотела одним выстрелом убить несколько зайцев. Все материалы сейчас изучает Следственный комитет России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Врач предупредила об опасности употребления кофе в жару

30.06 / Официально: OnePlus запустит линейку бюджетных смартфонов

26.06 / Гривна к евро подорожала до 29,91 грн/€

11.07 / Дело Юрия Дмитриева и «порнография российского правосудия»

30.06 / Стало известно о состоянии заболевшей COVID-19 супруги Зеленского

06.07 / В Вашингтоне оценили санкции Британии против России

25.07 / В Киеве выявили 129 новых случаев COVID-19. Среди них есть медики

12.07 / В Казахстане были обнаружены останки древнейшей домашней кошки

26.07 / В Чехии из-за COVID-19 досрочно завершили футбольный чемпионат. Одна из команд ушла на карантин

18.07 / Провал “зеленого” законопроекта затянет Украину в суды – Европейское энергосообщество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска