 

В Ингушетии завершили активную фазу спецоперации

07.08.2020, 1:45, Новости дня

В Ингушетии – в Назрани и части Малгобекского района – накануне вечером ввели режим контртеррористической операции.

Усилена охрана общественного порядка, проводится проверка документов. По данным оперативного штаба, обстановка находится под контролем.

По предварительным данным, один участник незаконного вооруженного формирования уничтожен. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет.



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