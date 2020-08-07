 

Задержание россиян в Белоруссии назвали результатом украинской провокации

07.08.2020, 1:30, Новости дня

Свыше 30 граждан РФ задержали в Белоруссии в результате провокации, устроенной украинскими спецслужбами, заявили СМИ со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

Как пишет «Комсомольская правда», «украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе». Издание пишет, что материалы по «этой спецоперации» переданы СК, который должен дать процессуальную оценку «постановке».

В статье подробно рассказывается, как велась вербовка россиян сначала якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии, потом – в Венесуэле, передает ТАСС.

Россиянам звонили с виртуальных номеров. «Заказчики» выдавали себя за сотрудников Роснефти, интересовались боевым прошлым собеседников. В частности, россиян спрашивали про «навыки управления «Буками», а также про связи в Донбассе.

Тех россиян, с которыми удалось договориться, разделили на пять групп. Четыре из них должны были вылететь из Минска по маршруту Стамбул – Гавана – Каракас. Билеты купили через фирмы, зарегистрированные на Украине.

Пока первая группа направлялась в Минск, билеты аннулировали, контракты были поддельными. В результате у граждан РФ не оказалось документов, доказывающих цель поездки.

Издание пишет, что СБУ, видимо, хотела «убить сразу несколько зайцев – вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК «Вагнер», рикошетом должно было задеть Роснефть как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям». Кроме того, существует опасность «экстрадиции граждан РФ на Украину», тогда Киев получит «возможность отомстить за своих моряков, которых Порошенко отправил «на убой» в Керченский пролив», пишет издание.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиян не выдадут Украине, пока Киев не докажет вину задержанных.



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