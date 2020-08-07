Авиакомпания «Победа» трудоустроит своих пилотов в таксопарке

07.08.2020, 1:06, Разное

Авиакомпания «Победа» представила способ временно трудоустроить пилотов, отправленных в добровольные неоплачиваемые отпуска из-за спада количества авиарейсов. Они смогут с удовольствием поработать в новом таксопарке, спешно создающимся в подмосковном Внуково.

Из 300 пилотов не у дел осталось около ста. По большей части это молодые вторые пилоты, не успевшие закрыть пятилетний контракт на обучение. Всем им грозят большие штрафные санкции от авиакомпании.

«Победа» обещает пилотам 12-часовую рабочую смену полную радостного труда. По бортам автомобилей расположится бело-голубая символика авиакомпании, а водители будут ездить в привычной пилотской форме. В дороге они ознакомят пассажиров с актуальными предложениями авиакомпании, акциями и скидками, а также предложат приобрести товары из каталога «Скай-шоп».

Такси заработает в режиме «Ультра-эконом». Цены на услуги будут минимум на 18,7% ниже чем у конкурентов. Добиться этого им поможет ограниченный объем багажа и ручной клади и отсутствие сотрудничества с агрегаторами такси.

После восстановления объёмов авиаперевозок пилоты будут периодически возвращаться за штурвалы «Боингов», и хотя места в таксопарке займут профессиональные таксисты из стран Средней Азии, ничто не помешает им таксовать в свободное от полетов время.