Российские военные назвали США главным фактором нестабильности в Сирии

07.08.2020, 0:48, Новости дня

Восстановлению мирной жизни в Сирии мешает незаконное присутствие США в Заевфратье, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий.

Он заявил, что присутствие военных США «служит главным фактором общественно-политической нестабильности, препятствует развитию диалога различных сторон сирийского конфликта».

При этом РФ и Сирия «готовы принять все необходимые меры по нормализации обстановки в Заевфратье», передает РИА «Новости».

Ряд населенных пунктов на восточном берегу Евфрата находится под контролем арабского племенного ополчения, которое выступило «против поддерживаемых США вооруженных формирований и органов власти». В ЦПВС отметили «обострение обстановки» в неподконтрольных Дамаску районах провинции Дэйр-эз-Зор.

Как пояснили в ЦПВС главной причиной протестных выступлений стало тяжелое социально-экономическое положение в оккупированных американцами районах.

Кроме того, «напряженная обстановка складывается на юге идлибской зоны деэскалации». При этом Турция «принимает определенные меры по уничтожению бандформирований вдоль трассы М-4», но создать «коридор безопасности» не может. Из-за этого «откладывается проведение очередного совместного российско-турецкого патруля», сказал Щербицкий.

Он сообщил, что боевики обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы. РФ оставляет право на ответные меры против боевиков, чьи действия могут создавать угрозу.

Москва выразила надежду на усиление Турцией мер по уничтожению террористов в сирийском Идлибе.

Напомним, Москва выразила обеспокоенность вспышками напряженности на границе Сирии и Турции.

США предложили РФ сотрудничество в Сирии.