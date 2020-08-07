У губернатора Огайо диагностирован коронавирус

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07.08.2020, 0:45, Новости дня

Губернатор Огайо Майк Девайн в четверг сообщил, что у него диагностирован новый коронавирус. Он сдал анализ в рамках протокола безопасности в связи с визитом президента США Дональда Трампа в Кливленд.

Как сообщается в «Твиттере» Девайна, у губернатора-республиканца в настоящее время нет никаких симптомов. Он вернется в столицу штата Огайо, город Колумбус, где в течение следующих 14 дней будет соблюдать карантин дома. Вице-губернатор штата Джон Хастед также сдал анализ на коронавирус, но у него результат отрицательный.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуc сказал, что приветственные мероприятия в Огайо будут организованы альтернативным образом, но никаких существенных изменений в маршруте президента не будет.

«Президент желает губернатору Девайну скорейшего и полного выздоровления и высоко ценит работу, которую он выполняет для великого штата Огайо», – сказал официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

В Огайо Трамп посетит завод Whirlpool, где будет говорить о пошлинах на импортные стиральные машины, введенных его администрацией в 2018 году. Эта инициатива помогла увеличить занятость на предприятии и способствовала росту цен на его продукцию.

Позднее президент посетит мероприятия по сбору средств в яхт-клубе Кливленда и в гольф-клубе Trump National Golf Club в Бедминстере, штат Нью-Джерси.



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