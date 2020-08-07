США ввели санкции против ливийских контрабандистов

07.08.2020, 0:45, Новости дня

CША в четверг ввели финансовые санкции в отношении сети контрабандистов, способствующей своими действиями нестабильности в Ливии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

В число людей, оказавшихся под санкциями, вошли гражданин Ливии Фейсал аль-Вади и два его партнера, Мусба Мохамад Вади и Нурддин Милуд Мусба, а также базирующаяся на Мальте компания Alwefq Ltd.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло аль-Вади в санкционный список и определило принадлежащее ему судно в качестве заблокированного имущества.

Все активы этих лиц, включая судно, которые находятся в юрисдикции США, блокируются и должны быть переданы в распоряжение OFAC.

Аль-Вади работал с сетью контактов в Северной Африке и на юге Европы с целью контрабанды топлива и наркотиков через Ливию на Мальту. Конкуренция за контроль над контрабандными маршрутами, нефтяными объектами и транспортными узлами является ключевым фактором конфликта в Ливии и лишает ливийский народ экономических ресурсов. Преступная группировка под руководством Вади перевозила наркотики между ливийским портом Зувара и районом Хердс-Бэнк, недалеко от территориальных вод Мальты.

Помпео отметил, что сегодняшние санкции показывают, что Соединенные Штаты предпримут строгие действия против тех, кто подрывает мир, безопасность или стабильность в Ливии.