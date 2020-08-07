В Twitter внедрили маркировку аккаунтов СМИ и журналистов, связанных с государством

07.08.2020, 0:35, Новости дня

Twitter начнет маркировать учетные записи, которые принадлежат представителям дипломатических ведомств разных стран и связанных с государством СМИ, а также их руководящих сотрудников. Об этом 6 августа сообщается в блоге соцсети.

“Мы считаем, что это важный шаг. Когда люди увидят аккаунт, в котором обсуждаются геополитические вопросы, они поймут его национальную принадлежность и будут лучше осведомлены о том, кого он представляет”, – говорится в ссобщении.

По информации компании, новые ярлыки применят к следующим категориям аккаунтов Twitter:

ключевых государственных чиновников, в том числе министров иностранных дел, институциональных структур, послов, официальных представителей и ключевых дипломатических лидеров;

государственных СМИ, их главных редакторов и/или их старших сотрудников.

Метки будут отображаться в профиле аккаунта, а также в его твитах и ретвитах. Метка содержит информацию о стране, с которой связана учетная запись, а также значок флага (для правительственных аккаунтов) или трибуны (для аккаунтов СМИ, связанных с государством).

Пока новые ярлыки появятся только в учетных записях из пяти стран, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН. Это Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. В будущем такие метки присвоят также аккаунтам из других стран.