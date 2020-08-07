Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы

07.08.2020, 0:35, Новости дня

Стадия 1/8 финала Лиги Европы завершилась ответными матчами между "Вулверхэмптоном" и "Олимпиакосом", а также "Базелем" и "Айнтрахтом". В четвертьфинал турнира прошли английский и швейцарский клубы. Таким образом, определились все участники следующей стадии соревнований.

"Вулверхэмптон" на своем поле оказался сильнее "Олимпиакоса" со счетом 1:0. Победу англичанам принес точный удар с пенальти Рауля Хименеса. В первой встрече между этими соперниками была зафиксирована ничья – 1:1.

Футболисты "Базеля" дома обыграли "Айнтрахтом" со счетом 1:0 благодаря голу Фабиана Фрая. Напомним, что первая игра в Германии завершилась крупной победой швейцарской команды – 3:0.

Четвертьфинальные пары Лиги Европы выглядят следующим образом: "Севилья" – "Вулверхэмптон", "Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген", "Интер" – "Байер" и "Шахтер" – "Базель". Встречи 1/4 финала пройдут 10 и 11 августа.