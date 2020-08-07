Белоруссия и украинский след: Зеленский отдал разведку спецам по диверсиям

07.08.2020, 0:35, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что перед выборами против его страны ведется "гибридная война". Так совпало, что на Украине в это время состоялось очень интересное назначение. Новый глава управления разведки Минобороны – полковник Кирилл Буданов. Он известен как матерый провокатор-диверсант.

Диверсант и военный провокатор – у Кирилла Буданова еще со времен Порошенко руки в крови. Нынешний глава военной разведки Украины и в Крыму отметился, и в операциях в Донбассе.

"О Буданове мы точно знаем, что он тесно сотрудничает с турецкой спецслужбой, – а это Крым прежде всего, – и с английской разведкой. Я так понимаю, что именно Буданов руководил эффективными покушениями на людей, которых уважает весь Донбасс – это Гиви и Моторола", – говорит политический обозреватель Сергей Веселовский.

Украинских диверсантов в Крым, в район Армянска, в 2016 году отправлял именно Буданов. Тогда был бой, погибли сотрудник ФСБ и российский десантник. Диверсантов задержали.

"Мне известен сотрудник спецрезерва ГУР МО Украины майор Буданов Кирилл Алексеевич 1986 года рождения, который принимал участие в спецоперациях ГУР в зоне АТО, – признается Георгий Абдиллаев, подполковник в отставке спецрезерва Главного управления разведки Министерства обороны Украины. – Громов и Шаповал являлись руководителями и организаторами в августе 2016 года спецопераций в Крыму, а Буданов был одним из исполнителей планируемой диверсии".

Задержанный в Брянской области бывший коллега Буданова Георгий Абдиллаев рассказал в ФСБ, что у того была репутация отмороженного, когда Буданов числился просто сотрудником отдела украинской спецразведки и часто ездил на юго-восток Украины.

"Такое совпадение, новый глава разведки – человек по фамилии Буданов – занимался не только провокациями в Крыму, слава богу, неудачными, но и вполне удачными разведывательными операциями в Донбассе", – говорит Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ

Официально о передаче Киеву задержанных в Белоруссии россиян Минск не заявлял. Но после еще не вышедшего в эфир интервью Лукашенко Дмитрию Гордону слухов в прессе много. При этом в публичных заявлениях белорусский лидер не исключает предвыборных провокаций со стороны Украины. В этом контексте назначение Зеленским Буданова главой военной разведки кажется очень уж своевременным.

"Зачем это ещё нужно? Может быть, лишить Минск переговорной площадки. Я такой вариант тоже допускаю. Потому что любой гражданин, который участвует переговорах, приезжая в Минск, может быть арестован и выдан украинской стороне. Может быть, Украине выгодно, чтобы в Белоруссии случился какой-нибудь майдан, какая-нибудь там революция, не дай бог, кровь пролилась, потому что им важно, чтобы был очаг напряжения, чтобы Москва больше внимания уделяла и другим зонам ответственности", – говорит Дмитрий Болкунец, политолог, эксперт по Белоруссии.

История с задержанными в Белоруссии россиянами чем-то напоминает бездарную провокацию в Керченском проливе, когда украинские военные корабли нарушили российскую водную границу и даже орудия расчехлили. А закончилось все виноватыми признаниями в ФСБ – что да, намеренно лезли на рожон. Вот и в ситуации с задержанными чувствуется украинский след.

"В первую очередь проверили, можно ли этих людей продать, как боевиков, да ещё с Донбасса, скажем, Западу. Вот они где-то там пошуршали; и я хочу обратить внимание, что большинство этих людей в базе "Миротворец" появилось в день своего ареста. Это тоже, конечно, вызывает большие вопросы и говорит про то, что спецслужбы Белоруссии и Украины, как минимум, работали вместе", – считает Ольга Карач, директор Международного центра гражданских инициатив "Наш Дом" (Белоруссия).

Не исключено, что Кирилл Буданов будет и дальше координировать работу с разведкой Минобороны Белоруссии, если Минск не скажет твёрдое "нет". И еще вопрос, какие провокации новый глава военной разведки Украины может задумать в Крыму и на Донбассе – с его-то прошлым диверсанта-оперативника.