Тихановская отменила митинг в минском парке Дружбы

06.08.2020, 23:50, Разное

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отменила сегодняшний митинг в парке Дружбы народов в Минске. Об этом сообщила Tut.BY ее пресс-секретарь Анна Красулина.

Власти Минска на сегодня запланировали проведение в парке празднование Дня железнодорожных войск, и уведомили об этом Тихановскую.

«Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком, но мы не будем провоцировать людей», — пояснила Красулина.

Сегодня вместо митинга Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало планирует посетить праздник «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», который пройдет в Киевском сквере.

Выборы президента Беларуси состоятся в это воскресенье, 9 августа. Тихановская считается главным соперником действующего главы страны Александра Лукашенко. После того, как ЦИК отстранил от участия в них экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало, она объединилась с его штабами.

Неделю назад на митинг в поддержку Тихановской, аналогичный тому, который должен был пройти сегодня, собрались около 63 тысяч человек. В прошлую субботу она встречалась с избирателями в Брестской области: на акции в ее поддержку в нескольких городах вышли в общей сложности больше десяти тысяч человек.

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