Несколько заложников освобождены из банка во французском Гавре

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06.08.2020, 23:30, Новости дня

Четверо из шести заложников покинули отделение банка во французском Гавре, где их удерживал вооруженный мужчина, сообщают СМИ.

По данным BFMTV, 34-летний мужчина захватил шесть человек. Один из них сбежал, двоих мужчина отпустил. Позднее стало известно, что освобожден еще один заложник, передает РИА «Новости».

Reuters со ссылкой на источники в полиции сообщает, что захвативший заложников мужчина числится в реестре лиц, представляющих угрозу госбезопасности. 

France Info сообщает, что его личность известна полиции «из-за преступлений и психических проблем».

Указывается, что требования его не вполне ясны. Поступала информация, что преступник требовал мотороллер, намереваясь скрыться на нем с места преступления.

Как утверждает Reuters, мужчина требует, чтобы «условия жизни в Палестине подверглись осуждению».

Напомним, прежде сообщалось, что заложниками стали пять человек.



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