 

Антирекорды COVID-19 в Украине, Зеленский внес законопроект о повышении минимальной зарплаты, Лукашенко дал интервью Гордону. Главное за день

06.08.2020, 23:23, Новости дня

Коронавирус ширится

В Украине установлены антирекорды по числу выявлений COVID-19 за сутки (1318) и по количеству умерших за 24 часа (31). Всего в стране количество заражений коронавирусной инфекцией достигло 76 808, скончалось 1788 человек.

Стерненко смягчили меру

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения активисту из Одессы Сергею Стерненко с круглосуточного ареста на ночной домашний арест. Стерненко подозревают в умышленном убийстве мужчины, который на него напал.

“Минималка” может вырасти до 5 тыс. грн

Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив сообщила о внесении в Раду законопроекта президента Владимира Зеленского о повышении минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября. Текст законопроекта №3963 о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год пока недоступен.

Дело вагнеровцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками частной российской военной компании “Вагнер”. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что готовятся ходатайства об экстрадиции 28 из 33 задержанных вагнеровцев.

Интервью Лукашенко Гордону

Баллотирующийся на шестой президентский срок Александр Лукашенко дал откровенное интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону. С его полной текстовой версией можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Дуда принял присягу

Анджей Дуда, победивший на президентских выборах в Польше, официально начал свою вторую каденцию, приняв присягу перед польским Национальным собранием.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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