Взрыв в Бейруте. Под стражу взяли 16 портовых работников

06.08.2020, 23:23, Новости дня

Ливанская военная прокуратура после допроса задержала 16 портовых работников в рамках расследования дела о взрыве в порту Бейрута, произошедшего 4 августа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Военный прокурор Фади Акики отметил, что на допросы вызывали 18 работников порта, 16 из них оставили под стражей для дальнейших разбирательств.

Среди задержанных – сотрудники порта, таможни, работники, занимавшиеся ремонтными работами, и их менеджеры.

5 августа Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Ливана сообщала, что сотрудников администрации порта в Бейруте, которые отвечали за охрану судов и грузов, отправят под домашний арест.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.