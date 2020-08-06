В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
06.08.2020, 23:08, Новости дня
В Москве за минувшие сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.
«Подтвержден диагноз «пневмония», – приводит текст сообщения ТАСС.
Общее число умерших вирус-положительных пациентов в столице – 4546 человек.
Накануне в оперативном штабе сообщили, что в Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом.
Напомним, Федеральное медико-биологическое агентство РФ запатентовало «сугубо отечественный препарат» для лечения коронавируса «Лейтрагин».
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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