 

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

06.08.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

«Подтвержден диагноз «пневмония», – приводит текст сообщения ТАСС.

Общее число умерших вирус-положительных пациентов в столице – 4546 человек.

Накануне в оперативном штабе сообщили, что в Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом.

Напомним, Федеральное медико-биологическое агентство РФ запатентовало «сугубо отечественный препарат» для лечения коронавируса «Лейтрагин».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Харламов пошутил о разводе с Асмус

18.07 / Во Львовской области задержали сирийских нелегалов – Госпогранслужба

29.06 / Наводнение в Китае: в зоне бедствия находится около 10 тысяч человек

24.07 / США и Великобритания обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия

02.08 / BI – флот НАТО провёл в Атлантике учения — боролся с «волной российских подлодок»

23.07 / Пушков назвал цель британского доклада о российском «вмешательстве»

30.06 / Появилось фото салона нового минивэна Kia Carnival

18.07 / Глава Верховного Суда об идеях Саакашвили: Кроме лозунгов о радикальных изменениях, ничего конкретного не слышим

07.07 / Homo sovieticus поддерживают Трампа, потому что его образ и риторика идеально вписываются в привычную для них картину мира

06.08 / Пушков: Лукашенко меняет политический курс Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска