Подсветка Останкинской башни выключена в знак траура по погибшим в Бейруте

06.08.2020, 22:53, Новости дня

В знак траура по погибшим при взрыве в Бейруте подсветка Останкинской телебашни в Москве отключена на час, сообщают информационные агентства.

Подсветку отключили в 23.00 мск. Ее снова включат в 00.00 мск, передает РИА «Новости».

Напомним, взрыв в Бейруте предположительно произошел во время сварочных работ в порту, где хранился груз аммиачной селитры. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тысяч.