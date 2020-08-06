 

В российских тюрьмах введут выпускные экзамены

06.08.2020, 22:45, Разное

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проведет пилотный эксперимент в сфере образования заключенных российских тюрем и колоний. Арестантов обяжут сдавать квалификационный выпускной экзамен при освобождении из тюрьмы. Заключённым, успешно подтвердившим свои профессиональные знания полученные за годы отсидки, вручат документ установленного образца. В противном случае будет выдана обычная справка об освобождении. Среди выпускных испытаний значатся: блатной жаргон, история воровского дела и специальность.

«Как вы знаете, по статистике 80% заключенных повторно идут на преступление сразу же после выхода из колонии. Большинство из рецидивистов снова попадает к нам. Российская тюрьма еще никого не смогла перевоспитать. И тут мы, к сожалению, ничего не можем поделать. Поэтому мы решили пойти навстречу просьбам многих честных сидельцев и устроить своеобразные интеллектуальные испытания при выходе на волю. Блатным предоставится шанс продемонстрировать свои знания и навыки перед экзаменационной комиссией, которая определит их компетенцию в воровском мире. И когда эти граждане снова заедут на кичу, они смогут занять достойное положение в тюремной иерархии. Не зря говорят, что тюрьма это такая же школа жизни, как и армия. В дополнение хочу сказать, что крысы и дырявые полупокеры до экзаменов допущены не будут. Такой вот у нас новый положняк», — заявил заместитель начальника колонии № 7 по воспитательной части Анатолий Смирнов.

Если общественность и правозащитники признают эксперимент удачным, то опыт будет распространен на остальные пенитенциарные учреждения России. Также планируется рассмотреть вопрос о проведении вечеров встреч выпускников российских тюрем.

Источник: ИА “Панорама”



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