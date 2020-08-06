 

В Совфеде упрекнули США в мании величия в ситуации с «Северным потоком – 2»

06.08.2020, 22:30, Новости дня

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков прокомментировал угрозы со стороны сенаторов США ввести санкции против немецкого города Засниц за поддержку строительства газопровода «Северный поток – 2».

По его мнению, «американскую политическую верхушку охватила мания величия», передает RT.

Он заявил, что американские законодатели сильно «превышают свои обязанности и функции», когда рассылают «подобные письма, которые можно расценивать как грубые и беспардонные угрозы».

Цеков не отрицает, что в «Германии найдутся люди, которые с большим опасением воспримут подобные угрозы», но уверен, что «большая часть германского общества» такие требования «отвергнет».

Он выразил уверенность, что «напор США не добьется поставленной цели». Член Совета Федерации заявил, что строительство газопровода завершат, а Германия и другие государства ЕС «получат от этого серьёзную выгоду».

Напомним, американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

Бургомистр города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока – 2» нарушает международное право.

Член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что сенаторам США необходимо дать «адекватный ответ на наглость».



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