Медики назвали лучшие напитки для укрепления иммунной системы

06.08.2020, 22:30, Разное

Медики перечислили лучшие напитки, являющиеся эффективными средствами для укрепления иммунной системы. Они богаты антиоксидантами и другими полезными для организма веществами.

В рейтинге специалистов оказались чаи, содержащие антиокислители. Эти соединения могут защитить от воспалительных процессов и таких заболеваний, как сахарный диабет, рак, атеросклероз. Антиоксиданты активизируются, попадая внутрь организма вместе с пищей, напитками. Рекомендуется употреблять зеленый чай без сахара. В нем содержится галлат эпигаллокатехина, укрепляющий иммунитет и нормализующий уровень сахара в крови. В растении также имеются витамины А, Е, К, С, Р, хром, марганец, калий, железо, кальций, селен и цинк.

Второе место ТОПа полезных для защиты организма напитков досталось чаю матча. Согласно проведенным исследованиям, его регулярное потребление ведет к уменьшению роста раковых клеток, а также усиливает защитные функции печени. На третьем месте расположился чай из одуванчиков. Это растение издавна известно своими целебными свойствами. Благодаря напитку можно уменьшить воспалительный процесс и снизить уровень “плохого” холестерина. Для укрепления здоровья эксперты рекомендуют также отдавать предпочтение кофе, гранатовому и свекольному сокам, лимонаду, кокосовой воде, соку ягод асаи, смеси из сока огурца, укропа и петрушки.