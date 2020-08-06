На арестованного в Беларуси политолога Шклярова давят в СИЗО

06.08.2020, 22:20, Новости дня

Политолог Виталий Шкляров, работавший на предвыборных кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы и Берни Сандерса, подвергается давлению в СИЗО после ареста в Беларуси. По словам его адвоката, арестованного политолога вынуждают оговорить себя, и угрожают отправить в карцер. Свою позицию в отношении происходящего Шкляров впервые высказал в ходе очной ставки. Ситуацию прокомментировал и президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Он плакал на протяжении десяти минут»

Очная ставка с одним из фигурантов уголовного дела прошла в среду в СИЗО №1 Минска. Адвокат Антон Гашинский сообщил корреспонденту «Голоса Америки», что Шкляров заявил о своей невиновности, а также опроверг знакомство с фигурантом дела.

«Виталий подчеркнул, что никаким образом не участвовал в президентской кампании и опроверг свое знакомство с фигурантом дела», – подчеркнул Гашинский. Противоположной стороне, по словам Гашинского, возразить на слова Шклярова было нечего.

С кем именно проходила общая ставка, адвокат сообщать отказался, сославших на подписку о неразглашении материалов дела. Однако согласно «расследованию», опубликованному некоторыми государственными СМИ Беларуси, Шкляров якобы консультировал блогера Сергея Тихановского через модератора его социальных сетей, гражданина России Дмитрия Попова. По данным белорусской пропаганды, «политтехнолог Шкляров приказал Попову приехать в Беларусь, заниматься политикой, войти в команду Сергея Тихановского и вести его соцсети».

По словам адвоката, во время очной ставки человек, который общался со Шкляровым, начал рыдать, поскольку ему нечего было возразить на слова политолога, и плакал на протяжении десяти минут.

Напомним, что Шкляров является подозреваемым по уголовному делу в отношении блогера Сергея Тихановского. Последний был арестован после того, как объявил о своем участии в выборах президента Беларуси. Тихановского обвиняют в подготовке массовых беспорядков. Правозащитная организация Amnesty International объявила Сергея Тихановского узником совести.

«Неправильно сел, не в то время прилег, неправильно заправил койку» – политологу угрожают помещением в карцер.

Через своего адвоката Виталий Шкляров сообщил, что в СИЗО на него оказывается давление. «Он подавлен, постоянно получает взыскания, сообщается о придирках со стороны сотрудников администрации СИЗО: неправильно сел, не в то время прилег, неправильно заправил койку. Его предупредили, что, если будет еще одно взыскание, его отправят в карцер на 10 суток. Понятно, что все это его выбивает из колеи и дестабилизирует», – рассказал Гашинский.

Со слов Шклярова, переданных адвокатом, изначально его поместили в ужасающие условия. «Он заехал в транзитную камеру на 15 человек в подвале, там сырость, плесень, тараканы. Постоянно все курят, невозможно было дышать, и нет даже вентиляторов», – говорит Антон Гашинский.

Сейчас он сидит в относительно нормальной камере, но «условия могут поменяться за один час», продолжает адвокат. «Они явно хотят, чтобы он постоянно был в стрессе, чтобы таким образом вынудить его смалодушничать и пойти на сделку со следствием», – полагает собеседник «Голоса Америки».

Лукашенко: «Нас хотят захватить американцы»

Ситуацию, не называя Шклярова по имени, впервые прокомментировал президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе», — заявил Лукашенко.

Источник «Голоса Америки» в окружении Шклярова убежден, что заявление президента связано с тем, что супруга Шклярова – американка и работает в Госдепе. «При этом он картинно удивился, что американцы не защищают «своего», что лишний раз доказывает, что единственная причина задержания Шклярова, давно не живущего в Беларуси – попытка найти иностранный след. Он как бы вынуждает власти США, чтобы они выступили с публичным заявлением, что дало бы ему политические очки», – говорит источник.

Аналогичную версию в интервью «Голосу Америки» высказала и лидер движения «Новая Россия» Алина Жестовская.

«Виталий Шкляров был задержан, дабы разыграть перед населением Беларуси спектакль про “внешнее вмешательство”», – заявила Жестовская. Источники «Голоса Америки» утверждают, что версия о якобы иностранным вмешательстве и подготовке беспорядках, может понадобиться Лукашенко, если он поймет, что даже масштабные фальсификации не обеспечат ему победу.

«Со дня задержания, со дня ареста обвинения Виталию так и не предъявлены. Зато вот сегодня Лукашенко заявляет прямым текстом, что все их подозрения и доводы, видимо, и суть обвинения строятся на том, что Шкляров женат на американке, которая работает в посольстве, – говорит Жестовская. – По сегодняшней риторике Лукашенко понятно, что законом, рассудком, голосом разума он руководствоваться не собирается».

Как ранее сообщал «Голос Америки», Шклярова, постоянно живущего в США, задержали во время визита к матери, страдающей от тяжелого онкологического заболевания. При этом, по словам источников «Голоса Америки», Шкляров планировал сразу отправиться в Москву, а затем в Киев. Адвокат политолога уточнил, что арест сына еще больше выбил мать из колеи: «Она ужасно переживает».

«Главное – продержаться до выборов президента Беларуси»

Оппозиционный политик Илья Пономарев, работа с которым стала первой предвыборной кампанией Шклярова, убежден, что для политолога главное – продержаться до президентских выборов.

«Власти Беларуси приняли решение всех, кого взяли, держать в тюрьме до дня выборов. А дальше уже будут решать, действуя по обстановке. Самый простой вариант – по-тихому всех выпустить. Однако, могут держать и долго в назидание другим», – говорит Пономарев в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Политик объясняет, что задача следователей сейчас – сломать Шклярова. «Его будут удерживать и запугивать, в расчёте на то, что он скажет что-то полезное для их пропаганды».

Пономарев отметил, что нынешний виток репрессий связан с неуверенностью Александра Лукашенко относительно своего политического будущего: «Это чувствуется уже даже по тональности его выступления 4 августа. Есть серьезная вероятность проигрыша им выборов. Но я не уверен, какую информацию ему дает его окружение, и насколько он знает правду о настроениях в белорусском обществе».

По мнению Ильи Пономарева, сейчас кандидатом с наибольшим потенциалом является Светлана Тихановская, вошедшая в гонку в результате недопуска ее супруга Сергея Тихановского на выборы и его последующего ареста. И именно ее Лукашенко, видимо, считает самым серьезным соперником. Этим, по мнению Пономарева, можно объяснить и масштаб фабрикации уголовного дела против Сергея Тихановского, и попытки найти в этом деле чей угодно след: «И Москвы, и Запада, да хоть марсиан».

«Но белорусский президент совершает ошибку, пытаясь оценивать Тихановскую как претендента на власть, когда спрашивает, умеет ли она управлять страной, и есть ли у нее идеи? – рассуждает Пономарев. У нее осознанно нет программы, поскольку она не планирует управлять страной. Она планирует объявить новые, но честные выборы. А Лукашенко не понимает, как можно хотеть стать президентом, а потом отказаться от своего поста».

«Шкляров уж очень удобная мишень для Лукашенко»

Европейская Ассоциация политических консультантов выступила с открытым письмом к Александру Лукашенко с требованием освободить политолога.

«Виталий Шкляров – гражданин Беларуси, однако он известен своим участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков как Ангела Меркель, Барак Обама, Берни Сандерс. В России Виталий Шкляров работал с Ксенией Собчак и Дмитрием Гудковым – и хотим подчеркнуть, что власти России, США и Германии никогда не чинили препятствий его профессиональной деятельности», – говорится в обращении.

Среди подписавших обращение есть известные политологи, политтехнологи и журналисты, работающие в России и за рубежом. Они подчеркнули, что Шклярову вменяют оказание профессиональных услуг одному из кандидатов, что сам политолог, кстати, категорически отрицает. Но даже если бы это и было правдой, это не противоречит ни белорусскому, ни международному законодательству.

Один из подписавших обращение людей, политолог Андрей Максимов в беседе с «Голосом Америки» заявил, что «у него нет информации о проекте Шклярова в Беларуси», и он солидарен с ним профессионально: «Потому что нельзя сажать людей за то, что они хорошо делают свою работу. Это все равно, что в теннисе арестовывать тренера соперника, если он не хочет проигрывать».

Источники «Голоса Америки» в ближайшем окружении Шклярова также подчеркнули, что он не работал ни на кого из кандидатов, и ровно потому взял на себя риск поездки на свою родину перед выборами.

«Можно предполагать, что причиной ареста служит общее истерическое настроение, проявляющееся в активизации силовиков и поисках врагов внутри страны. Любой подозрительный человек сейчас отправляется в стан врагов, которых надо изолировать и предъявлять обществу», – сказал в беседе с «Голосом Америки» президент Российской Ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Чем известнее человек, тем более он удобен в качестве публичного врага. Шкляров уж очень удобная мишень в этой ситуации, – рассуждает Куртов. – Широко известен, подозрителен количеством разнообразных международных связей, удобен подозрительной профессией. Судя по всему, Лукашенко пытается предусмотреть и приготовиться к любому сценарию исхода выборов. Поэтому его команда и делает «закладки» на все случаи жизни».