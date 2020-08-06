Брайан Хук уходит с поста спецпредставителя США по Ирану

06.08.2020, 22:20, Новости дня

Спецпредставитель США по Ирану и старший советник госсекретаря Брайан Хук покидает свой пост. Об этом заявил в четверг глава Госдепартамента Майк Помпео, отметивший в своем заявлении, что в период работы в указанной должности Хук достиг «исторических результатов» в противостоянии иранскому режиму.

Руководитель внешнеполитического ведомства особо отметил роль Хука в переговорах с Ираном по освобождению удерживаемых тегеранским режимом американцев.

«Он был доверенным советником и добрым другом», – сказал Майк Помпео о Брайане Хуке.

Обязанности Хука будет временно исполнять Элиот Абрамс – в дополнение к своим обязанностям спецпредставителя США по Венесуэле.

Напомним, что на следующей неделе Совбез ООН проведет голосование по предложенной США резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.