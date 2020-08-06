Во Франции мужчина захватил отделение банка

06.08.2020, 22:11, Новости дня

На севере Франции в городе Гавр в 17.00 (16.30 по Киеву) мужчина захватил отделение банка и взял в заложники людей. Об этом 6 августа сообщило Le Figaro.

По информации источников издания в правоохранительных органах, изначально мужчина захватил в заложники шесть человек.

Инцидент произошел в центре города, неподалеку от городского полицейского отделения.

Le RAID arrive à bord d’un bus, aucune prise de parole officielle avant leur intervention qui doit avoir lieu d’une minute à l’autre pic.twitter.com/plWkeaPfeS

— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020

В BFMTV рассказали, что в заложниках было шесть человек, двоих освободил захватчик, еще один мужчина сбежал.

34-летний мужчина, который удерживает граждан, ранее совершал мелкие преступления и состоял на психиатрическом учете, отметил телеканал.

На данный момент в результате захвата никто не пострадал. Переговоры с захватчиком продолжаются.