 

Билл Гейтс выступил предсказателем и предложил средство от глобальной катастрофы

06.08.2020, 22:10, Новости дня

Основатель Microsoft Билл Гейтс решил пованговать. Он спрогнозировал в ближайшие несколько десятилетий глобальный кризис из-за изменения климата, последствия которого превзойдут ущерб от пандемии коронавируса COVID-19. Но избежать катастрофы можно. Для этого, по мнению Гейтса, надо существенно снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Грядущую экологическую катастрофы миллиардер с сравнил со смертностью от коронавируса – 14 смертей на 100 тысяч человек. От повышения температуры на Земле смертность будет такой же в ближайшие 40 лет, а к 2010 году вырастет в пять раз, утверждает он. На этом фоне Гейтс выступил за развитие чистой энергетики, в том числе в развивающихся странах, сообщает РИА Новости.

"У человечества нет времени, и нужно действовать уже сегодня, – призывает основатель Microsoft. – Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии".



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