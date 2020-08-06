На самарской трассе машины буквально разлетелись после столкновения

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06.08.2020, 22:10, Новости дня

Кадры с места крупного ДТП попали в соцсети, их сделали очевидцы с места аварии. Она произошла сегодня, 6 августа, в Красноярском районе Самарской области.

Как уточняет ГТРК "Самара", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", на трассе произошло столкновение кроссовера и седана. Вероятно, удар был страшный – автомобили буквально разлетелись по трассе. Судя по фотографиям, досталось всем участникам аварии. У седана нет левой части. Багажник кроссовера сильно помят.

Сейчас выяснением причин произошедшего занимается полиция. К счастью, пострадавших в аварии нет, сообщили в комментариях очевидцы ДТП.



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