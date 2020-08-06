Появилось новое лекарство для лечения COVID-19

06.08.2020, 22:10, Новости дня

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало использование для лечения COVID-19 лекарства, ранее применявшееся для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.

Об этом общественность проинформировала пресс-служба ФМБА.

Сообщается, что препарат под названием даларгин играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей, а также в организации иммунного ответа.

Подчеркивается, что на основе даларгин создана антиковидная лекарственная форма под названием лейтрагин, который способен предотвратить или смягчить "цитокиновый шторм", возникающий у пациентов с коронавирусной инфекцией.

При этом, как показали опыты, наиболее эффективный способ применения лейтрагина – ингаляция.

В итоге, Роспатент принял решение о выдаче патента на данное лекарство, в данное время он оформляется.