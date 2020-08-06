 

Появилось новое лекарство для лечения COVID-19

06.08.2020, 22:10, Новости дня

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало использование для лечения COVID-19 лекарства, ранее применявшееся для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.

Об этом общественность проинформировала пресс-служба ФМБА.

Сообщается, что препарат под названием даларгин играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей, а также в организации иммунного ответа.

Подчеркивается, что на основе даларгин создана антиковидная лекарственная форма под названием лейтрагин, который способен предотвратить или смягчить "цитокиновый шторм", возникающий у пациентов с коронавирусной инфекцией.

При этом, как показали опыты, наиболее эффективный способ применения лейтрагина – ингаляция.

В итоге, Роспатент принял решение о выдаче патента на данное лекарство, в данное время он оформляется.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Кремль отреагировал на нападение на российских журналистов в США

24.07 / Украина заявила об удачной расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing

04.08 / ФК “Кривбасс”, который Зеленский поручил возродить Юзику, будет выступать во Второй лиге

09.07 / Запасы пшеницы в регионах РФ оказались на минимуме за последние годы

25.06 / США по-прежнему привержены защите Республики Корея

10.07 / Нардепа, заявившего, что Кабмин отправят в отставку до осени, сняли с поста главы облорганизации “Слуги народа”

05.08 / Лукашенко и Зеленский обсудили экстрадицию задержанных под Минском россиян

24.07 / Экс-сотрудник Генпрокуратуры признался в применении насилия к полицейскому

03.07 / Следователя центрального аппарата СК задержали за получение крупной взятки

25.06 / Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска