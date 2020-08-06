Несанкционированное шествие оппозиции состоялось в центре Минска

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06.08.2020, 22:08, Новости дня

В центре Минска тысячи сторонников оппозиции устроили несанкционированное шествие, сообщают информационные агентства.

Участники акции собрались по призыву лидеров объединенного штаба и кандидата в президенты Светланы Тихановской, передает РИА «Новости».

Примерно полтора часа они ждали лидеров и скандировали лозунги. К ним присоединилась Мария Колесникова, представитель Виктора Бабарико. Ее встретили аплодисментами и автомобильными гудками.

Колесникова пообщалась с собравшимися, после чего стала удаляться с митинга по бульвару Шевченко. Большинство участников акции последовала за ней. Она попрощалась с ними и уехала, а демонстранты продолжили шествие, машины приветствуют их автомобильными гудками. Правоохранители не вмешивается.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов. В столице страны проходят многотысячные митинги в поддержку Тихановской.

В середине июля ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Бабарико в качестве кандидата в президенты.

Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». 2 июля ему предъявили обвинения.



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