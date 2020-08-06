Опасность рака кожи повышает препарат от давления

06.08.2020, 22:05, Новости дня

Во время нового исследования выяснилось, что лекарственный препарат, который применяется для борьбы с гипертонией, может увеличить риск рака кожи.

Специалисты смогли доказать связь между использованием распространённого лекарства от гипертонии из группы диуретиков и увеличением злокачественной меланомы, а также увеличением риска развития рака губы среди австралийцев пожилого возраста. Препарат от гипертонии обладает фотосинтезирующими свойствами, которые приводят к тому, что кожа становится более чувствительной перед солнцем.

В исследовании ученых принимали участие люди старше 65 лет, которых поделили на группы. В первой группе были участники, которые имели рак губы или злокачественную меланому, вторую – составляла контрольная группа, которая не принимала препарат от гипертонии. Выяснилось, что прием лекарств от повышенного давления увеличивает вероятность рака губы в два раза, а риск возникновения злокачественной меланомы повышается на 20%.