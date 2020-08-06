 

Назван ТОП-5 самых красивых автомобилей планеты 2020 года

06.08.2020, 21:53, Разное

Аналитики назвали ТОП-5 самых красивых автомобилей планеты, выпущенных в 2020 году. В подборку вошли наиболее эксклюзивные модели, достойные внимания настоящих ценителей красоты и скорости.
На первом месте рейтинга оказался внедорожник Aston Martin DBX, первый дебют которого состоялся в рамках фестиваля в Гудвуде (Великобритания). Модели удалось справиться с новейшей программой испытаний. По словам представителей британской компании, эксклюзивный “железный конь” способен передвигаться даже в условиях бездорожья. Эффективность тормозов у новинки выше, по сравнению с суперкаром Aston Martin DBS Superleggera. Под капотом машины располагается битурбомотор V8 4.0, выдающий до 550 лошадиных сил. Максимальная скорость внедорожника превышает 290 км/ч.

Второе место досталось Alfa Romeo Giulia, оно укомплектовано 2,9-литровым бензиновым V6, чья мощность составляет 510 “лошадей”. Двигатель работает вместе с 6-ступенчатой механической КПП. Первую “сотню” автомобиль может набирать за 3,9 секунды, максимальная скорость “итальянца” – 307 км/ч. За ним следует Porsche Boxster, который отлично подойдет для городских трасс. Разработчики укомплектовали стильный родстер оппозитным 6-цилиндровым атмосферником, демонстрирующим 330 л.с.

На четвертом месте расположился Acura TLX, построенный на оригинальной платформе. Инженеры решили использовать вместо стоек McPherson двойные поперечные рычаги в передней подвеске, а также увеличить габариты. В седане сохранились аналоговые приборы, но между шкалами добавили 8,0-дюймовый дисплей. Завершает ТОП самых красивых автомобилей планеты Ferrari F8 Tributo. Под капотом спорткара находится 3,9-литровый бензиновый двигатель с двумя турбинами, выдающий 720 “лошадок”. Для первой “сотни” авто необходимо всего 2,9 секунды.



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