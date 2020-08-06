Мнение: США призывают к честным выборам в условиях недемократической диктатуры в Белоруссии

06.08.2020, 21:50, Разное

США призывают к честным выборам в условиях недемократической диктатуры в Белоруссии

Сенат США единогласно принял резолюцию с призывом к проведению свободных, честных и прозрачных президентских выборов в Беларуси, сообщается на сайте Госдепа США.

"Решено, что Сенат призывает Беларусь провести 9 августа 2020 года свободные, справедливые и инклюзивные президентские выборы, соответствующие международным стандартам и предусматривающие надежный международный мониторинг выборов", – говорится в резолюции.

Кроме того, в документе Сенат осудил политический мотив ареста и тюремного заключения оппозиционных претендентов в президенты Беларуси, в том числе Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Николая Статкевича, и призвал к их немедленному освобождению.

"Сенат осуждает преследования и произвольные аресты мирных демонстрантов, членов оппозиционных партий, правозащитников и независимых СМИ властями в Беларуси и выражает солидарность с народом Беларуси, включая правозащитников, блогеров и журналистов, которые осуществляют свое право на свободу собраний, свободу выражения мнений", – отмечено в резолюции.

В документе также сказано, что резолюция принята с учетом того, что "со времени первых президентских выборов в Беларуси в 1994 году президент Александр Лукашенко правил Беларусью как недемократической диктатурой и баллотируется на шестой срок", а "все президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми и были признаны международным сообществом как не отвечающие минимальным избирательным стандартам".

https://interfax.by/news/policy/raznoe/1280221/ – цинк

Толстый намек на то, что и 7-е выборы тоже могут не признать. Про то, что это открытая попытка вмешательства в дела суверенной страны, даже и говорить не стоит, но впрочем США никогда не утруждают себя подобными несущественными мелочами.

Как уже ранее отмечалось, на Западе самого Лукашенко никто не ждет, он помеха, которую при первом удобном случае уберут, как убрали игравшего в многовекторность Януковича, поставив вместо него полностью подконтрольного Порошенко. США нужна прозападная/антироссийская Белоруссия, которая станет частью санитарного кордона от Балтики до Черного моря.

Также стоит отметить, что РФ в отличие от США, столь активно не впрягалась за задержанных экс-кандидатов, а тут вот Сенат США требует освобождения пойманного на отмывании денег руководителя газпромовского банка и мужа "пророссийской" кандидатки Тихановской.

В общем, если у Батьки и были планы использовать задержание ЧВКшников и ругань с Россией, чтобы послать кому-то какие-то сигналы в США, то это очевидно не сработало, его как и раньше считают недемократическим диктатором, который ущемляет "честных демократических кандидатов", которые хотят "инклюзивных выборов". Тяжело играть в многовекторность в современном мире.