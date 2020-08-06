Не сможет победить: эксперт назвал рейтинг Лукашенко перед выборами

06.08.2020, 21:43, Разное

Белорусская оппозиция считает, что реальный рейтинг Лукашенко – 3%. Президент в ходе визита в Брест был вынужден прокомментировать эти заявления. “Вы хоть верите, что у действующего президента 3%?” – обратился белорусский лидер к собравшимся.

Если бы Александр Лукашенко был уверен в своей поддержке, то не стал бы комментировать заявления оппозиции про его рейтинг, считает политолог Дмитрий Болкунец. Для главы государства публично обсуждать такие темы недопустимо, уверен эксперт. “Видимо, для него это болезненный вопрос”, – отметил он.

Эксперт сомневается, что уровень поддержки Лукашенко настолько низкий. Скорее всего, полагает аналитик, рейтинг действующего президента не превышает 10%.

С такими цифрами стать президентом в шестой раз Александр Лукашенко не сможет. Многие белорусы намерены голосовать за Светлану Тихановскую – еще недавно домохозяйку, а ныне – главную надежду соперников Батьки. В случае победы она не будет вступать в должность президента и назначит повторные выборы.

О том, что рейтинг главы государства не превышает 10%, говорил и находящийся в бегах белорусский политик, создатель “Парка высоких технологий” Валерий Цепкало. Подделать результаты выборов действующей власти будет сложно, даже несмотря на административный ресурс, считает он.

Ранее стало известно, что республиканский Центризбирком решил ограничить количество независимых наблюдателей на президентских выборах. Сторонники Светланы Тихановской предлагают сворачивать бюллетени трубочкой, чтобы было видно, сколько человек отдали за нее голос.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Досрочное голосование началось 4 августа. В тот же день Александр Лукашенко выступил с посланием к парламенту. Президент сделал ряд жестких заявлений в адрес России.

Манёвры вокруг Минска. Трасса м14. Лукашенко может хоть БМ-21 "град" подогнать и нацелить на жилые кварталы. Его это не спасёт. pic.twitter.com/mw1RKYeVkl

— Анатоль Наўмовіч ♥️✊✌️ (@naumpag) August 6, 2020