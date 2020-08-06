Лукашенко заявил о сигнале с Украины о проникновении «боевиков» с юга

06.08.2020, 21:30, Новости дня

Власти Украины передали Минску информацию о якобы проникновении на территорию Белоруссии с юга еще одной группы «боевиков», сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Нас украинцы [украинские спецслужбы] предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы их сейчас ищем по всей Беларуси», – сообщил Лукашенко в программе украинского журналиста Дмитрия Гордона на YouTube.

«Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы их уже обнаружили. Если, конечно, они не ушли в Россию или обратно на Украину не вернулись», – отметил он.

«На нашей территории мы бы их уже давно обнаружили, потому что мы давно напряжены и в этом отношении действуем», – добавил президент страны.

По словам Лукашенко, спецслужбы отслеживали перемещения задержанных россиян, им известно, кто отдавал им команды из России. Он заявил, что «мы видели, что тут уже жареным пахнет».

29 июля белорусские СМИ, а затем и высокопоставленные силовики заявили, что в с29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

Белоруссия уже передала Украине список задержанных, при этом Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений. Кроме того, он поручил пригласить в республику генпрокуроров РФ и Украины в связи с задержанием под Минском более чем 30 россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.

При этом официального приглашения посетить Белоруссию для обсуждения вопроса о задержанных россиянах в офис генпрокурора Украины не поступало.

По словам Лукашенко, пока Украина не докажет вину задержанных в Белоруссии россиян, их не выдадут.