Большая разминка силовиков

06.08.2020, 21:25, Разное

Власти пугают белорусов «значительными физическими нагрузками» для милиции.

Если 33 бойца ЧВК «Вагнера» — экспортный товар, призванный хорошенько испугать Запад опасностью возникновения в буферной зоне между ЕС и Россией еще одной горячей точки, то для внутреннего потребителя кандидат в президенты с рейтингом три процента использует совершенно другие методы. Внутреннего потребителя нужно пугать таким же врагом — внутренним.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев записал видеообращение к силовикам. Обращение неофициальное, поэтому оно не было опубликовано на сайте МВД. Зато по телеграм-каналам распространилось с такой же вирусной скоростью, будто видео с котиками.

Хотя ничего сенсационного в этом видео нет. Начало оптимистическое:

«Более четверти века мы живем в стабильном, динамично развивающемся государстве. Сегодня мы трудимся и растим детей под мирным небом, приумножая достижения страны». Потом Караев говорит, что 9 августа пройдут выборы, которые станут серьезным экзаменом на прочность для всей правоохранительной системы: «От нас потребуется исключительная организованность, высокая личная дисциплинированность и выдержка. Предстоят значительные психологические и физические нагрузки».

А в конце двухминутного обращения министр говорит, что сотрудникам органов внутренних дел дано право действовать от имени государства, и обещает им защиту.

Впрочем, этого мог бы и не говорить. О своей безнаказанности они и так знают.

А вот напомнить гражданам, что милиции 9 августа предстоят значительные «психологические и физические нагрузки» и что ей заранее дается индульгенция, — самое время и место.

Потому что осмелели граждане, распустились совсем. Так пусть знают, что 9 августа их уже никто аккуратно в автозак под ручки не проводит и с селфи не поможет. Пусть подумают, хотят ли испытать на себе «значительные физические нагрузки».

Фото: ЕРА

Вслед за министром внутренних дел 5 августа в полной поддержке заверили главнокомандующего офицеры. На сайте министерства обороны Беларуси появилось «Обращение координационного совета офицерских собраний ВВС и войск ПВО».

По отдельности все слова и даже словосочетания понятны, вместе — никак.

Но не это главное. Ясно, что если некий текст стоит главным на официальном сайте министерства, то неважно, какими офицерскими собраниями он оторочен и присборен.

Так вот, там написано, что этот координационный совет обратился к офицерскому корпусу вооруженных сил Беларуси с предложением о всемерной поддержке действующего главы государства на предстоящих выборах, и все офицерские собрания поддержали предложение единогласно.

В обращении говорится:

«Мы осознаем, что в мире далеко не всем по душе успехи нашей страны, и сегодня осуществляются попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства — Республики Беларусь — с целью дестабилизации обстановки. Это бесперспективно. Мы — белорусы — сами решаем свою судьбу. Армия Беларуси гордится своим главнокомандующим А.Г. Лукашенко и под его руководством и впредь надежно обеспечит независимость, суверенитет, территориальную целостность и незыблемость конституционного строя Беларуси. Не сомневаемся во всемерной поддержке народом Беларуси главы государства и уверены в его победе на выборах».

Впрочем, насчет всемерной поддержки они могут убеждать кого угодно. Публиковать заявления от офицерских собраний легко: там анонимы, ноунеймы, маски Гая Фокса. Но достаточно посмотреть видео, запечатлевшее лица тех, кто 4 августа присутствовал в зале во время послания Александра Лукашенко, и сравнить их с лицами тех, кто приходит на митинги Светланы Тихановской.

Милиция досматривает мужчину у входа на митинг-встречу Светланы Тихановской с избирателями. Фото: ЕРА

С «всемерной поддержкой народом Беларуси» сразу все становится ясно.

Лукашенко и сам это прекрасно понимает. Но власть уже слишком неповоротлива. 6 августа у Светланы Тихановской планируется большой митинг-концерт в парке Дружбы народов в Минске. 4 августа стало известно, что именно в этот день, в это время и в этом парке министерство обороны будет проводить свой праздник, посвященный дню железнодорожных войск. В программе — выставка военной техники, выступления военного оркестра, роты почетного караула и ансамбля песни и танца вооруженных сил. Но, поскольку заявка на проведение митинга 6 августа была подана штабом Светланы Тихановской еще 14 июля, то все, кто собирался прийти, планов менять не собираются.

На прошлом митинге в Минске собралось 63 тысячи человек. Перед таким количеством зрителей ни почетному караулу, ни ансамблю песни и пляски выступать еще не приходилось. Возможно, это будет самый счастливый день в их жизни.

Ирина Халип

Собкор по Беларуси

Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске 30 июля. Фото: РИА Новости