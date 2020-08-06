Личное: “Просил подумать”

06.08.2020, 21:17, Разное

Вот тоже автор как и в прошлом письме – между рыбой и нерыбой.

Девушки, я уже стала надеяться, что мне и девушки-нерыбы начнут писать, и это произойдет раньше парней. Давайте, девчонки, порадуйте меня, я столько для вас стараюсь.

Здесь пока переходная стадия.

И вот какие опасности есть у этой переходной стадии.

Привлекательность человека резко возрастает. Если он женат-замужем, и в браке легкий дефолт, это может привести к соблазнам на стороне. Он видит, что начал многим нравиться, на это его эволюции уже хватает, а на то, чтобы выйти из брачного дефолта в баланс пока нет. Не торопитесь, не делайте опрометчивых шагов, растите дальше.

И вторая опасность. Вот такая как у автора сейчас. Влюбляются люди с большей ОЗ. Притягиваются и влюбляются. Не быстро это происходит, поскольку границ пока не хватает, но происходит. Эволюции для этого уже достаточно, а вот чтобы перешагнуть разницу ОЗ и получить брак с этим человеком – нет. Нужен уровень повыше, нерыбы. А пока вы болтаетесь между тем и тем. Вы уже слишком привлекательны, чтобы от вас отстали, но недостаточно привлекательны, чтобы на вас женились. И эта ситуация может свести вас с ума, если вы не откажетесь от жадности. На этой стадии нельзя быть жадным, нельзя предавать себя. Тогда будет движение вверх. И вам откроется совсем другая жизнь.

irina_muntyan

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

1,5 года длится история, о разборе которой я Вас очень прошу, потому что сил уже нет разобраться, что к чему самостоятельно.

Мне 32 года, В., столько же, живет в соседнем городе.

Мы познакомились с ним в конце ноября 2018 года Тиндере, я уже не помню о чем был первый диалог, но вскоре от его начала он предложил созвониться по скайпу. По итогам этого общения у меня сложилось впечатление, что он ищет каких-то сексуальных приключений. Рассказал, что объекты его бизнеса находятся в разных городах, и он часто в разъездах, в том числе и в моем городе бывает. В том же диалоге спросил, можно ли он остановиться у меня в доме при следующем приезде.

Я сказала: можно, в моем доме как раз гостиница, снимай номера, останавливайся. Он понял, что тему продолжать бессмысленно и, фактически, сам прекратил этот разговор.

(Все правильно она делает и говорит, но я все-таки буду отмечать недостатки, хотя и до такого уровня большинство читающих не дотягивают. Но на вырост. Вот это ее “бессмысленно” – это такое смещение локуса в сторону его смыслов, ей становится неудобно, что она обломала его. Где-то даже корона Спасательницы мелькнула. К счастью, она не пошла у нее на поводу)

На том и забылось. По результатам этого общения я также поняла, что его ОЗ существенно выше моей — у меня неплохо, свое дело, не завишу ни от кого финансово, но «в пределах возрастной нормы». У него же, как мне показалось, довольно дорогие и экстремальные спортивные увлечения, восхождения на разные вершины мира, несколько объектов недвижимости в разных городах, планы купить вертолет.

Через пару месяцев я временно жила и работала уже в другом городе, курортном и неожиданно В. написал мне в Тиндере:

— Привет. Ты где-то рядом, геолокация показывает. 2 км! Ты в Сочи, что ль?

— Привет! Что ль)

— Где именно?

— В гостинице такой-то.

— Ого, как тебя увидеть уже, наконец?

— Ну, сними соседние номера).

— У меня уже есть номер. И я так понял, ко мне в гости ты не придешь, к себе не позовешь, пошли тогда кофе попьем?

(Чуть подросла ее фигура за это время. Хотя он почти не думал о ней. Но это и без того происходит)

Дальше мы договорились о месте и времени встречи, но за час до нее меня срочно дернули по делам рабочим на деловую встречу и там было так все сложно и важно, что я забыла про В. и не предупредила его, а вернувшись поздно в номер, сразу уснула. Утром, зарядив телефон, увидела от него один пропущенный и одно сообщение: «Не ожидал».

(Здесь поле на ее стороне сыграло. Будете нормально разбирать это письмо, расскажу, почему)

Я до вечера обдумывала, что ему ответить и надо ли, и ничего не придумала. Пошла перед сном прогуляться у моря и увидела его с девушкой идущего по набережной: ни в обнимку, ни за руки, но было ощущение, что у них свидание.

(А у рыбачек вся жизнь состоит из таких совпадений и круче, представьте себе)

Я впервые его видела вживую и почувствовала, что он притягательный, что ли. При этом, его нельзя назвать симпатичным: еще по скайпу я заметила какие-то грубые и немного чрезмерные черты лица: большой нос, серые пустые глаза с ярко-серым ободком, и очень большой рот. Не страшный, но отталкивающий. А в жизни не знаю, как описать — прям мужчина, сильным показался, смелым. В общем, напридумывала себе его образ.

(Здесь она свой ЗВ перед нами разложила, хоть у нее его и не много, и описала как фигура его выросла, когда ЗВ упал. Понятно почему ЗВ упал в момент встречи на набережной?)

Народа было вокруг мало — не сезон в городе, и я не успела сообразить и как-то свернуть в сторону, В. увидел меня, и прямо в глаза мне посмотрел. Ничего не понятно было тогда: узнал или нет. Взгляд на мне особо не задержал и отвел на свою спутницу.

Настроение гулять пропало, и я обходными путями ушла обратно в гостиницу.

Ночью не могла уснуть, в голове завис его образ, энергетика, и я понимала, что чем больше думаю, тем больше растет его фигура — незнакомого, по сути, человека, но ничего не могла поделать.

Кое-как уснула и в три ночи пришло сообщение от него: «Я узнал». Пока я тупила в экран, пришло второе: «Извиниться не хочешь?».

(Парень тоже не рапан и, возможно, не рыба)

Я пишу: «Хочу. Давай завтра в 8:30 утра в кофейне такой-то на Набережной».

Он: «Ок».

Когда я шла туда утром, то была готова, что он не придет: отомстит мне типа, ну или просто опоздает. Но он уже был там к моему приходу: сидел в очках, одет по-спортивному, выглядел свежим и спокойным. А у меня внутри какое-то волнение началось из-за незнакомой мне ранее энергетики: я вообще не понимала, что такое я сейчас чувствую.

(Автор, не морочьте себе голову энергетикой. Нет никакой такой энергетики, которой можно было бы на вас воздействовать. Это совсем другой процесс, связанный с ростом фигуры. Ваше влечение в сторону растущей фигуры – вот что такое эта самая “энергетика”, которую вы чувствовали и чувствуете. Это надо понимать, чтобы этим управлять, а не быть безвольной щепкой в потоке)

— Ну здраааасте, — он улыбался. Он всегда так потом здоровался — растягивая «а», потому этот момент я точно запомнила.

Я рассказала ему, почему не смогла придти, извинилась, а он в ответ кивнул и сказал: «Принимается» и больше к этой теме не возвращались.

(Не нужно было оправдываться, она ведь уже пришла. Если бы сам стал расспрашивать, тогда да. Это мелочь, но из мелочей состоит рост вашей фигуры в поле. Понятно, почему не надо было?)

Он вообще вел себя очень непохоже с тем, как вел по Скайпу. Тогда мне казалось, что все его интересы ограничены спортом и сексом, в этот раз он рассказывал про родителей, бизнес, некоторые планы на жизнь, расспрашивал про мою работу. Мы общались часа два и расстались, потому что я уже опаздывала. Он предложил меня подвести к гостинице, сели в машину.

— Заревновала вчера?

— Нет.

— А почему заметалась, пытаясь спрятаться?

— А почему взгляд отвел, будто не узнал?

Он промолчал, а потом спросил:

— Поедешь со мной в Италию в марте? Была заграницей?

— Нет.

— Не была?

— И не поеду.

— Как же так, что никогда не была заграницей?

— Некогда было, с нищетой боролась.

Так стыдно сразу же стало за этот свой скулеж, что не знала, чем перебить это момент.

(Хорошо она ему отвечала. Вместо нищеты надо было сказать, что работой занималась неустанно, и не было бы ощущения, что скулеж. Но обратите внимание, у этой девушки есть своя фигура и есть самоуважение, поэтому она тут же чувствует, когда ведет себя не очень красиво. А у рапанов – тьма перед глазами и слепое пятно. Понятно здесь, что я всегда имею в виду, говоря про видение?)

— Так вот, настал момент — я по работе на неделю поеду, поехали со мной, приглашаю тебя, всё устрою.

— В., спасибо за приглашение, но момент пока не настал, и я вся в работе.

— Ты прям странная, слушай.

— Я уверена, что нет.

Когда мы подъезжали, мне уже звонили по работе, я начала разговаривать и попрощаться получилось только помахав руками, В. знаком показал мне, что позвонит.

Он три дня не звонил, а я отморозилась, что ли, потому что даже думать о нем не хотела, работа помогла. Когда он позвонил, я была уверена, что больше не пойду с ним на встречу, если позовет. Но когда он позвонил сказал, что стоит у гостиницы и хочет погулять со мной вдоль моря. Мы пошли гулять, он много говорил про свой спорт и планы в нем, а потом внезапно поцеловал меня. С того момента мы целовались на каждом шагу, он говорил, что все время думает обо мне. Мне все нравилось, но я чувствовала, что он преувеличивает.

(Здесь видите вот это “преувеличивает”? Как и в прошлом письме, где автор упоминала внутренние щипцы мужчины. Если вы заметили, что человек говорит лишнее, из вежливости или долга, переведите тему на что-то живое, спонтанное или смешное. Покажите, что волнует вас сейчас совсем другое. Так вы и ослабите внутренние щипцы. Не скисайте от того, что короне вашей мало корма)

На следующий день выяснилось, что у меня случилась накладка со служебной машиной и по работе надо было ехать в Краснодар на «Ласточке», а это — ранний подъем и мучительный недосып. Потому от встречи накануне с В. я отказалась, чтобы выспаться, но он предложил меня отвезти на машине, выехав чуть позже. Я обрадовалась и согласилась.

В машине я все время спала, когда приехали в город — В. подвез меня к нужному адресу и пока я спала сходил за кофе и бутербродами. Потом весь день ждал меня, пока я занималась своими делами. Освободилась к вечеру, перед отъездом пошли в кафе, утопали в мягком диване, он был очень заботлив, хотя видно было, что сам сильно устал за день, а впереди еще около 5 часов за рулем.

— В., хочешь, поедем в гостиницу, выспишься, завтра выходной, мне не ко времени.

— Я уже боялся предложить, думал, сбежишь.

— Закажем разные номера.

— Не, тогда поехали домой. Разные номера, что это за бред?

Я растерялась и не смогла ничего ответить, кроме «Ну, поехали домой».

В. включил музыку и всю дорогу мы не разговаривали — было видно, что он раздражен и устал, а я просто устала и не соображаю.

(Нормальная сцена была бы и даже хорошая, но до этого они уже целовались во всю, а здесь он отпахал целый день как ее водитель и ассистент. Здесь надо было в свой номер его вести или что-то более изящное придумывать, чем просто отказ. Но все равно она ведет себя нормально, хоть и наступает ему немного на ноги)

За кофейни, за бензин в этой командировке платил В. по приезду я попросила его дать мне реквизиты, чтобы возместить расходы. Он так посмотрел на меня, будто я невесть о чем его просила. Я сказала, что это расходы организации на командировку, и что мне надо их распределить. Он сказал: оставь себе, на Италию накопишь. Меня как жаром обдало.

— В., ты чего?

Он молчал, то ли думал, что ответить, то ли не собирался отвечать, я не стала ждать, развернулась и ушла. Было прям хреново на душе.

Утром он один раз позвонил, я не взяла трубку, прислал сообщение: «Извини, я сказал гадость». В ответ я ему отправила сумму, которая покрывала его расходы на эту поездку.

(Здесь тоже все хорошо, хотя и пережестила немного. У рыбачки эта история развивалась бы быстрей и красивей, а у нее через пень-колоду. Но все равно она молодец)

Через два месяца, в марте 2019 года, он прислал мне фотки из Италии с вопросом «Как твои дела? Прошла обида на меня?». Я лайкнула фотки, но на вопрос не ответила, потому что уже вернулась свой город и наши отношения с моим парнем продолжились. Хотя я отдавала себе отчет, что хотела бы уже общаться с В., но не понимала как. Все время я ждала какой-то подвох от него.

(Она должна была ответить, что не обижалась на него и не обижается)

Несколько раз в течение весны-лета-осени 2019 года он присылал мне фото с мест путешествий и вопрос:

«Прошла обида?».

« А сейчас прошла?»

Я молча лайкала фотки, но думала о нем, чем больше проходило времени, тем больше я хотела, чтобы что-то сдвинулось в нашем общении. Но эти фотки и этот вопрос мне уже казались автоматизмами и я понимала, что скоро и их не будет.

Тем не менее, в январе 2020 года, когда мы расстались с моим молодым человеком, я сама написала В.: «Прошла».

(Она и глупость про обиду красиво использовала. Если уж сразу не сказала, что не обижается, то надо до абсурда довести и использовать)

Он ответил сразу: «Дождался))».

(Он оценил ее остроумие)

Далее написал, что такого-то числа едет поездом через мой город в свой и если ему будет, где переночевать, то он остановится. Я сказала, что будет ему где переночевать. К названному числу оплатила номер в гостинице, что в моем доме, заказала туда ему ужин, поехала встречать на вокзал: он приезжал в полночь. Очень волновалась, он оказался по-прежнему притягательным, обнял, поцеловал около губ, сказал: «Ну веди в номера». Ни сколько не удивился гостинице и порадовался хорошему ужину, мы начали обниматься, целоваться, дело грозило сексом. Я его очень хотела, но мне было странно — мы год почти не виделись, я так не хочу. Когда я засобиралась домой, он раздраженно спросил:

— Вот скажи мне, зачем я приехал?

— Ты приехал, чтобы завтра и послезавтра провести со мной хорошо время, чтобы мне очень понравилось, чтобы мне так понравилось, чтобы я захотела с тобой переспать.

— Ага, я понял.

(Ей нужно было сразу сказать ему, что переночевать будет где, она снимет ему номер, чтобы приглашение приехать не звучало как обещание секса. И здесь конечно нельзя было вываливать решето, что он должен постараться и ей понравиться. Здесь у нее щипцы получились, но она это сразу поняла)

Вид у него был злым, тупая какая-то пауза повисла, и я пошла к двери.

Утром пришли деньги от него за гостиницу. Я была на сто процентов уверена, что он уехал домой на ближайшем же поезде, но следом пришло сообщение: «и где мы будем хорошо проводить время?»

(К счастью, после глупых щипцов она просто ушла и согласилась с тем, что все закончилось. Это уменьшило щипцы и он решил принять ее правила игры. То есть щипцы постфактум вписались в границы. Понятно каким образом?)

Я развернула ему программу по лыжным развлечениям, барам, кино, прогулкам. Возила его на смотровые площадки города. Мы много целовались, обнимались, он общался нежно, а я чувствовала себя под конец выходных так нелепо: я ляпнула что-то про условия для секса, и вот он их выполняет. И что теперь? В общем, глупая ситуация — я его реально хочу, но от того, что хотела чтобы он как-то не так гнал к интиму, начала «торговаться», фактически, выпрашивая нужное мне поведение, и вот он под моими щипцами и скалками, выданными еще и моей Кривлякой, все это сделал, а я теперь чувствую себя идиоткой и никакого секса уже не хочу. И подозревала, что это конец, и что я не вывезу эту ситуацию теперь в нормальное русло.

(Этим еще она от нерыбы отличается. Не может поток восстановить, зависает. Друзья, вы должны буквально отряхнуться и забыть, что было не так. Поле живое и все время обновляется. Серьезный расклад так просто не стряхнешь, но мелочи всякие – легко)

«Послезавтра» мы стояли во дворе моего дома — слева вход в подъезд гостиницы, справа — в мой подъезд. Теплый зимний вечер, мы пришли с последнего номера программы — катаний на сноуборде на ночной горе, он смотрел на меня и улыбался — завтра утром ему уезжать домой.

— Я не ожидал, что ты такая.

— Глупая?

— Ага, — и засмеялся.

Потом он достал монетку и сказал: «если орел, то мы идем к тебе или ко мне по твоему выбору, если решка, то расстаемся тут, будем общаться как раньше общались».

Я сказала: «Не надо это доверять монетке, пусть будет орел» и мы пошли ко мне.

В общем, секс был ужасным. Он собрал в себя, кажется всё, что характеризует плохой секс — я была скована до уровня бревна, у него — перебои с эрекцией, ужас.

— Это фиаско, надо осмыслить — сказал В.

— Лучше забыть — это я уже подлила масла.

Я предложила выпить, мы напились в итоге утром он опоздал на поезд. Мы выспались, погуляли и занялись сексом, который был нормальным. Уже не стыдно вспоминать. Он остался еще на день, который мы не вылазили из постели.

В то утро, когда ему надо было уезжать, я старалась не расплакаться и не показать ему грусти, он же был довольно весел, что казалось даже обидным.

(Несмотря на то, что она шаталась туда-сюда, пока растила значимость, значимость ее все-таки выросла, он влюблен в нее, но находится на той стадии влюбленности, когда жизнь не меняет русло, все чудесно, а влюбленность – вишенка на торте, которая все оживляет)

В день приезда домой он мне позвонил, говорил о том, что происходит у него на работе, что он опять готовится к командировке в Сочи, много-много говорил, а потом предложил тоже приехать в Сочи как бы в отпуск, что он снимет нам квартиру. Я поехала на неделю с ним в Сочи: катались на лыжах, в основном, когда он не работал. И вот, когда подходила к концу уже эта неделя я увидела, что ему на телефон пришло сообщение от девушки: экран был заблокирован, но можно было немного расширить на нем границы этого сообщения и какую-то часть прочитать. Я это сделала. Она писала ему о том, что ждет, скучает и что-то про квартиру.

У меня все внутри похолодело от ужаса. Я взяла телефон и подошла к нему с вопросом:

— У тебя в твоем городе есть девушка? Живете вместе?

— Да. Да.

— А со мной вот это вот всё зачем было?

Он начал говорить, что со мной все внезапно началось, что он еще не сориентировался, что с той девушкой давние отношения и они завязаны еще и по бизнесу, начал просить прощения, что не сказал мне.

Я уехала в тот же день, от него было пару пропущенных, сообщений не было. В поезде хотела рыдать, но не могла почему-то, поняла, что привязалась к нему и не готова была к такому повороту.

Я понимала, что ждать нечего было, но чего-то все-таки ждала. В мае он написал: «Привет! Очень помощь твоя нужна, прям очень. По твоей специальности. Поможешь?».

Дальше он описал проблему и я написала стоимость своих услуг, завысив их в два раза, надеясь, что пойдет к другим специалистам. Но он согласился, нам надо было увидеться в моем городе, чтобы осмотреть объект, оформить документы. Я хотела отправить своих замов, сбежать, расторгнуть сделку, пожалела, что решилась, но поехала на встречу, умирая от волнения. На встречу пришли еще другие участники отношений и мы работали до обеда. Потом остались с ним вдвоем и он предложил пообедать. Я согласилась. На встрече он мне говорит такое:

— Я не знаю, как предложить тебе это, но хочу. Расстаться с той девушкой я не могу сейчас вообще, никак. У нас бизнес, деньги, дружественные семьи, общий важный проект. В общем — деньги основная тема. Раньше была любовь. Сейчас — бизнес, и имитация любви с моей стороны. Хочу предложить тебе не обращать на это внимание и продолжать наши отношения, с тобой я не имитирую. Поверь.

На мой вопрос собирается ли он расстаться с ней, он ответил, что как только будет закончен их совместный проект — это год-полтора.

На мой вопрос любит ли он меня он ответил уклончиво: «а что незаметно?».

Я не стала добиваться ответа, но мне не понятно заметно мне или нет.

Я вообще не могу понять, что происходит. То есть, я понимаю, что я все время думаю о нем и хочу быть с ним, но я ничего не понимаю о нем. И с самого начала мне кажется, что он водит меня за нос. Я еще не понимаю — как это встречаться с мужчиной, у которого есть отношения, чем бы они не были обусловлены. Точнее, мне кажется, что это сюр какой-то и надо бежать от таких перспектив. Но что происходит с нашей историей, какое его отношение ко мне, и что я сделала не так, что могу сделать так — не понимаю.

А очень хочется, чтобы не допустить ошибок.

(Не допустить ошибок – это сказать ему, что ничего не будет, потому что вы никогда не были и никогда не будете участвовать в такой вот истории. Сказать это надо твердо, без оправданий и пояснений, почему. Это должно быть и так очевидно. Ту линию, которую вы вели с самого начала, надо продолжать красиво, а красиво – это именно так. Будь вы сразу легкомысленной и ветреной, это одно, а сейчас делать вид, что вы легко ко всему относитесь, совсем некрасиво. Поэтому альтернатив у вас особо и нет)

Я ему сказала, что ничего хорошего в его предложении не вижу. Он сказал, что не принимает ответ такой и просил подумать. Помогите подумать, пожалуйста.

(Правильно все сказали. Думать тут не о чем. Пусть он думает, если хочет)

И спасибо Вам за блог.

(Не шатайтесь. Он сейчас будет страдать и думать о вас. Независимо от того, дорастет ли ваша фигура до каких-то его шагов, она в принципе вырастет и у вас может быть история с кем-то другим, не хуже его. Только откройте глаза и не залипайте на нем. Ждать от него ничего не нужно. Отцепитесь. И почувствуйте опору в себе)