 

Лукашенко рассказал об отношениях сына-«оппозиционера» с Путиным

06.08.2020, 21:16, Новости дня

У младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая очень теплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным, об этом рассказал сам глава республики.

«Очень хорошие отношения. Ну Коля вырос на глазах у него. Фактически я всегда с Колей приезжал. Он тепло очень относится к нему. Ну я ж говорил, что самые теплые отношения у него были с [бывшим президентом Украины Виктором] Януковичем. Он души не чаял в Коле», – сказал сказал Лукашенко в программе украинского журналиста Дмитрия Гордона на YouTube.

При этом глава республики заявил, что не готовит Николая себе в приемники.

«Нет, Коля мой, наверное, никогда не будет президентом. Я не хочу [чтобы он стал президентом]», – сказал Лукашенко.

По его словам, за время предвыборной кампании его младший сын стал другим ребенком, повзрослел.

Лукашенко признался, что Николай разделяет оппозиционные взгляды. «Ну да, я это уже чувствую, потому что он у меня такой оппозиционно настроенный человек. Он Гордона знает вдоль и поперек. Он на «вы» с этими всеми мессенджерами. Но меня радует то, что он, несмотря на то, что еще молодой, разбирается во всем. Ему лапшу на уши не повесишь», – сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что Николай разбирается в химии и биологии и хорошо знает английский язык.

Гордон поинтересовался у Лукашенко, кто станет следующим президентом Белоруссии. «Я, конечно, могу сказать, но зачем?» – ответил тот.

Напомним, Лукашенко в интервью украинскому Гордону назвал своего 15-летнего сына Николая «оппозиционно настроенным» человеком.



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