 

Генерал Маккензи проинформировал Ливан о гуманитарной помощи со стороны США

06.08.2020, 21:10, Новости дня

Глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи побеседовал по телефону с командующим вооруженными силами Ливана генералом Джозефом Ауном, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями, вызванными взрывом в портовом комплексе Бейрута.

Генерал Маккензи проинформировал генерала Ауна о предстоящем прибытии трех самолетов с гуманитарной помощью от США, включая продовольствие, воду и медикаменты. Генерал Маккензи выразил готовность продолжать работу с ливанскими вооруженными силами, чтобы помочь им удовлетворить потребности ливанского народа после этой трагедии.

Генерал Маккензи выразил желание продолжать сотрудничество с ливанскими вооруженными силами, посольством США в Бейруте и USAID для ускорения усилий по восстановлению Ливана. Завершая разговор, генералы договорились о продолжения диалога.



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